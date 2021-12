Gaby Spanic y su hermana Daniela Spanic ¡reaparecen juntas y más unidas que nunca! Las hermanas Spanic celebraron el pasado viernes un año más de vida junto a sus seres queridos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Spanic Gaby Spanic y su hermana Daniela Spanic | Credit: Instagram Gaby Spanic Gaby Spanic y su hermana Daniela Spanic se reunieron el pasado viernes en la casa de la actriz venezolana para celebrar juntas un año más de vida en compañía de sus seres queridos. Aunque la idea inicial de la inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como La usurpadora y Tierra de pasiones era organizar una gran fiesta para festejar por todo lo alto sus cumpleaños, finalmente sus compromisos profesionales y personales se lo terminaron impidiendo. "Como se pudieron dar cuenta es una convivencia muy chiquita, no me dio tiempo a hacer una fiesta grande […]", explicó Gaby a través de una transmisión en vivo que llevó a cabo a través de las redes sociales para agradecer todas las atenciones que tuvieron tanto sus fans como sus compañeros de trabajo con ella con motivo de este día tan especial en su vida. "He estado del timbo al tambo. A mi hijo lo operaron la semana pasada de apendicitis aguda, después me tuve que ir a grabar el musical de La usurpadora, estoy regresando, entonces yo quería hacer una fiesta de cumpleaños enorme con todos, [pero] no se pudo", lamentó. Durante los casi 40 minutos que duró su directo en Instagram, las hermanas Spanic derrocharon hermandad y complicidad, dejando claro que su relación de hermanas es irrompible. "Aquí estamos con vida, con salud, en unión familiar", expresó Gaby. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las hermanas Spanic no pudieron evitar acordarse en esta fecha tan especial de su madre, quien perdió la vida en octubre del año pasado mientras Gaby concursaba en Dancing with the stars. "Mi mamá que está en el cielo que nos está apoyando junto con Dios y que siempre la vamos a tener a mi mamá en nuestro corazón porque en vida fue una madre guerrera y la mejor del mundo, para mí fue la mejor del mundo mi mamá", aseveró Daniela.

