Gaby Spanic: "Sabía muchas cosas de mis compañeros y nunca las dije a la luz pública porque soy una dama" La actriz venezolana fue abordada recientemente por las cámaras de ¡Suelta la sopa! (Telemundo) sobre su experiencia en el reality show de Telemundo La casa de los famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Spanic Gaby Spanic | Credit: Mezcalent Aunque no llegó a la final, Gaby Spanic se convirtió en una de las grandes protagonistas de La casa de los famosos (Telemundo) junto a la ganadora del programa de telerrealidad, su examiga Alicia Machado. La tensa relación que mantuvieron las estrellas venezolanas mientras convivían en la casa más famosa de la televisión hispana marcó, sin duda, el concurso de ambas, acaparando incontables titulares en los principales medios de comunicación de espectáculos. Spanic, quien tras su salida del reality show no se había pronunciado al respecto, fue abordada recientemente por las cámaras del programa ¡Suelta la sopa! (Telemundo), donde la inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como La usurpadora y Tierra de pasiones dio sus primeras declaraciones luego de varias semanas de haber permanecido en absoluto silencio. "Yo lo único que te puedo decir es que fui como la mamá de todos ellos, eso se vio que siempre he sido una mujer muy educada, nunca he sido una mujer rencorosa, al contrario, sabía muchas cosas de mis compañeros y nunca las dije a la luz pública porque soy una dama. Yo digo que la vida de los demás se respeta", declaró Gaby en un tono de lo más amable. "Era la 'esclava Isaura' de esa casa porque me gusta la limpieza", agregó, "entonces viéndolo desde ese punto de vista me salí con mi conciencia muy tranquila a un gran proyecto en Europa que ya tenía planes. El año que viene vienen muchos proyectos, voy a sacar tres libros…". Spanic, quien cuenta con más de 2 millones de seguidores solo en Instagram, señaló que de su parte no se cuajó ningún romance dentro de La casa de los famosos por respeto a su hijo. "De mi parte no porque yo no soy mujer así. Tengo un hijo precioso que se siente orgulloso de su mamá y no, yo digo que esas cosas se hacen en privado. Yo nunca he entrado en un reality show, es primera vez, y tampoco tengo fama por meterme en la cama con cualquier persona en un reality show", dejó claro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz también fue preguntada sobre el romance que mantiene fuera de la casa Machado con su excompañero de reality Roberto Romano, quien es mucho más joven que ella. Roberto Romano Alicia Machado y su novio Roberto Romano | Credit: Instagram Roberto Romano "Mi amor, no me gusta meterme en la vida privada de nadie. Yo ya lo que opiné se lo dije a ella dentro de La casa de los famosos y ya", respondió sin perder la sonrisa en su rostro.

