Gaby Spanic denuncia que golpearon a su hermana Daniela: "Ya basta de tanta impunidad" Gaby Spanic acudió entre lágrimas a sus redes sociales para denunciar que a su hermana gemela Daniela Spanic fue víctima de una agresión. Señala a un supuesto responsable. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Spanic acudió entre lágrimas a sus redes sociales para denunciar que su hermana gemela Daniela Spanic fue agredida en un lugar público. "Ella y yo estamos cansadas de tantas injusticias", dijo la actriz venezolana en Instagram. "Mi hermana acaba de ser golpeada en un lugar público, la acompañaba su chofer, el señor José Luis Leyva". Según Gaby, este chofer había sido contratado por Ademar Nahum, expareja de su hermana. "¿Qué coincidencias verdad? Ella se iba a comprar un café. La llevó este chofer. ¿Quién más sabía que Daniela iba a ir a ese lugar?", se preguntó la actriz. A pesar de lo sucedido, Gaby aseguró que Daniela se encontraba bien. "Gracias a Dios está bien, está poniendo una denuncia", dijo. "Le han pasado muchas cosas. Yo estoy cansada de tantas cosas, pero aquí sigo de pie. Gracias a mi señor Jesús mi hermana esta bien", contó. Gaby Spanic Gaby Spanic y su hermana Daniela Spanic | Credit: Instagram Gaby Spanic Gaby afirmó que tanto ella como su hermana sospechan de Ademar Nahum, en caso de que algo más pueda sucederles. "Si algo nos pasa mi familia, tenemos sospecha de ese hombre", dijo. "Ya basta de tanta impunidad, ya basta de que existan cobardes en el mundo metiéndose con mujeres". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las hermanas han recibido muchísimos mensajes de apoyo en este momento desde las redes sociales: "¡No te mereces esto! Basta de injusticia y cobardía. Estamos en oración y pidiendo a Dios protección para ustedes"; "nadie merece tanta injusticia en su vida, basta!!! Hasta cuándo las autoridades se lavarán las manos y minimizarán la violencia"; "fuerza mis guerreras hermosas, estamos con ustedes mis amores", les dijeron.

