Gaby Spanic ¡toda una ganadora! La actriz se postula entre las favoritas en Dacing with the stars La actriz venezolana arrasó en su segunda actuación en el famoso show de Hungría en el que derrochó sensualidad y un espectacular look a lo Cleopatra. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Apenas llevan dos coreografías y Gaby Spanic ya se encuentra entre los favoritas de la audiencia. En su segunda semana, la actriz ha convencido al jurado y al público con un quick step que dejó sin palabras a todos. Vestida en un minivestido rojo que dejaba al descubierto su espectacular figura y un look a lo Cleopatra que enamoró desde el minuto uno, la protagonista de La usurpadora se superó en cada paso. Junto a su compañero de baile Andrei Mangra se atrevió a hacer acrobacias de lo más arriesgadas que su cuerpo en plena forma y lleno de agilidad le permite sin problema. "Lista para la segunda gala, mis ángeles amados", compartió Gaby en sus redes minutos antes de salir a la pista de baile. Llegó y arrasó. Aplausos, gritos de emoción y mucha adrenalina era lo que se desprendía y lo que hizo que fuera una de las actuaciones salvadas de la noche. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gaby no solo bailó de maravilla sino que interpretó cada paso de la coreografía como si una escena de telenovela se tratara y eso le hizo sumar puntos. Sin ser de aquel país, ni hablar el idioma se ha metido al público en el bolsillo de una vez, algo que tiene mucho mérito. La aventura continúa y si la cosa sigue así, la actriz podría acabar siendo la justa ganadora. Tiempo al tiempo.

