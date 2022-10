Excuñado de Gaby Spanic la desmiente y asegura que él no mandó a golpear a su exesposa Daniela La actriz venezolana Gaby Spanic reveló que su hermana gemela Daniela fue brutalmente atacada y culpó a su excuñado de intento de asesinato. Ademar Nahum Zacarías reacciona y se defiende. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Spanic reveló que su hermana gemela Daniela Spanic fue víctima de un brutal ataque. Entre lágrimas, la actriz venezolana denunció en sus redes sociales a su excuñado como presunto responsable de un intento de asesinato, algo que Ademar Nahum Zacarías niega. "Mi hermana y yo estamos cansadas de tantas injusticias", dijo la estrella de telenovelas en un video en Instagram. "Mi hermana acaba de ser golpeada en un lugar público. La acompañaba su chofer, el señor José Luis Leyva, contratado por el señor Ademar Nahum Zacarías. Gracias a Dios está bien, está poniendo una denuncia". La actriz de Tierra de pasiones y La usurpadora añadió: "¿Qué coincidencias verdad? Ella se iba a comprar un café. La llevó este chofer. ¿Quién más sabía que Daniela iba a ir a ese lugar? Spanic añade que su hermana fue golpeada justamente en el lado de la cabeza donde había sido operada años atrás por un derrame cerebral. "Tengo sospechas del señor Ademar Nahúm Zacarías y vamos a poner la denuncia", añadió la actriz. "Ya basta de tanta impunidad, ya basta que existan cobardes en el mundo metiéndose con mujeres". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gaby Spanic Daniela Spanic Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) Ademar Nahúm Zacarías no se quedó callado y negó estas acusaciones. En entrevista con Ventaneando, dijo que —según el chofer, que estuvo presente cuando ocurrió la agresión— un indigente había pasado y había golpeado a Daniela en la cabeza. "Si ellos piensan que hay alguien atentando contra la madre de mi hija, obviamente mi hija está en peligro", añadió, pidiendo que se ponga una denuncia y negando ser responsable de este ataque. Gaby Spanic Credit: (Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images) "No es la primera vez, también me acusó del envenenamiento", dijo sobre Gaby Spanic. "Es una manera de la señora de actuar, y le da cámaras y creo que eso le interesa". Zacarías alega que su ex Daniela Spanic tiene "depresión severa", y que aunque él se fue de la casa que compartían, sigue viendo a su hija Catalina, de 14 años, y ocupándose de ella. "Sigue siendo la madre de mi hija y estaré para lo que se le ofrezca", dijo sobre su ex. Hasta ahora, Gabriela y Daniela Spanic no han reaccionado a estas declaraciones.

