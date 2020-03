Gaby Spanic demuestra que su belleza es natural a quienes le acusan de abusar del photoshop La actriz venezolana se defiende de los ataques de sus detractores y les enseña en vivo y en directo que se equivocan, y mucho. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de publicar unas imágenes bastante subiditas de tono donde deja ver que está en mejor forma que nunca, Gaby Spanic ha tenido que hacer frente a un buen número de críticas. Le acusan de abusar del photoshop. Aunque, que quede claro, también han habido muchísimos piropos que alaban a la artista por lucir espectacular. Lejos de enfadarse, la venezolana demostró que lo suyo es natural y sintió pena de que haya gente tan envidiosa. “De photoshop nada mi amor, toca aquí, ejercicio. Me amo, me quiero, me protejo, trato de hacer el bien sin mirar a quién”, dijo a las cámaras de El Gordo y la Flaca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Todo le cambió, hasta la voz, con lo bonita que era”, “Pobrecita, necesita ayuda”, “Que ya no se ponga nunca más botox”, decían algunos de los comentarios malintencionados. Ella confiesa que tiene defectos pero igual los abraza. “Cada día que pasa le agradezco a mi señor por darme vida y salud, a pesar de ser tan perseguida, a pesar de ser tan señalada, a pesar de todo hay que seguir adelante”, dijo con una gran sonrisa. Se siente bien por dentro y eso se refleja por fuera. Pero reconoce que no todo es por arte de magia, una tiene que cuidarse y ella lo hace. “Yo como muy bien, salto a la cuerda mucho, yo creo que es el ejercicio más completo, salto la cuerda hacia atrás, te marca el cuerpo, como ocho veces al día, tomo mucha agua”, expresó. A la vista está que a sus 46 años luce estupendamente. Y laboralmente tampoco se puede quejar. Gaby está en medio de su gira teatral de La Usurpadora que le llevará por más de 40 ciudades en todo el mundo. ¡FELICIDADES! Advertisement

Gaby Spanic demuestra que su belleza es natural a quienes le acusan de abusar del photoshop

