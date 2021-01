Close

¡Critican a Gaby Spanic por abusar de los filtros en su última foto! "Un filtro más y purifica el agua..." La bella actriz venezolana alborotó a sus seguidores tras compartir una imagen en la que parecía una auténtica muñeca. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de arrasar en Hungría con sus bailes en Dancing with the stars, la bella actriz venezolana de La intrusa, Prisionera o Tierra de pasiones ha dejado claro que continúa siendo muy bella y que se encuentra en plena forma… Así deleitó Gaby Spanic a sus seguidores hace apenas unos días, luciendo un sexy traje de baño blanco con transparencias: Pero tras su última foto, se ha desatado la polémica. Sus fans en las redes le acusan en su cuenta de Instagram de ser la usurpadora de filtros y ésta fue la imagen de la polémica: “He vuelto, la verdadera Paola Bracho. Prepárense queriditos, se les va a caer la mandíbula cuando me vean llegar…” escribía bajo la imagen. Pero muchos repararon inmediatamente en la belleza perfecta de su rostro, algo que incluso los que halagaron su belleza, quisieron hacerle notar. “Sos hermosa, bella. No usés tantos filtros”, escribió una de sus seguidoras. “No necesita tanto filtro, bella mujer”, escribió uno de sus fans varones. “Un filtro más y purifica el agua”, escribió alguien más en tono de broma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según un artículo del medio digital El Periódico, cada vez son más las personas que acuden a realizarse cirugías plásticas para parecerse a sus selfies retocados y los expertos alertan de que abusar de los filtros digitales tienen efectos psicológicos perjudiciales. Este fenómeno ya ha sido bautizado por los médicos como dismorfia de Snapchat, primera red que utilizó los filtros a tiempo real. Los seres humanos compiten ahora con un estándar imposible de belleza digital, en el que un solo click te permite un embellecimiento instantáneo.

