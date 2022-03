Gaby Spanic comparte la discapacidad que ha padecido por años y que ha logrado controlar Con motivo de la publicación de su nuevo libro, Enigmas y reflexiones, la actriz venezolana contó cuál es el hándicap que ha enfrentado por mucho tiempo y que no la frenó para lograr un gran éxito en la vida, también como escritora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada cosa que hace se convierte en oro puro. Quizás porque a todo en lo que se aventura Gaby Spanic le pone el alma y el corazón, sin medias tintas. Con motivo del lanzamiento de su ya nuevo éxito profesional, su libro Enigmas y reflexiones, la primera entrega de La saga de la verdadera Usurpadora, la actriz dio a conocer un obstáculo en su vida que pudo haberla frenado de muchas cosas y no lo consiguió. A través de un conmovedor mensaje en sus redes compartió la buenísima acogida de su obra y todo lo que en ella cuenta en primera persona. Un contenido lleno de sensibilidad y situaciones de vida que no fueron precisamente de color de rosa. Gaby Spanic Gaby Spanic | Credit: Mezcalent "Hola, aquí Gaby Spanic, soy una mujer disléxica. Escribir me ha ayudado a expresar mis sentimientos. Cuando era una niña, escribía poesías mientras yo vivía las peores situaciones de mi vida, utilizaba la escritura para desahogarme y reflexionar", explica en un emotivo video la actriz de Corazón guerrero. La dislexia es una discapacidad que afecta especialmente en el aprendizaje de la lectura y que también se extiende a la escritura y la ortografía. Esta condición no se cura pero sí se puede frenar y controlar si se pone el esfuerzo necesario para que así sea. Ese ha sido su caso. Gaby es el claro ejemplo de ello. A pesar de padecerla, la escritura, tal y como explica en este post, ha sido su vía de escape para compartir en una hoja en blanco lo que siente y padece. A veces para bien, otras no para tanto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es el primer libro que escribe, le preceden Mi vida entre líneas, Mi vida entre recetas o Vestigios de Libertad. Su pasión por las letras ayudó a que controlara esta condición, lejos de temerla abrió la puerta a los retos y fue así que los libretos se convirtieron en sus mejores aliados. Leer, escribir e interpretar, además de su gran fuerza de voluntad y trabajo, fueron sus aliados para dejar atrás cualquier duda o inseguridad y conquistar el mundo a través de sus trabajos televisivos y también sus libros. Por ahora, Enigmas y reflexiones empieza a agotarse en sus primeras ediciones tras la espectacular acogida que ha tenido entre sus seguidores. Y esto es tan solo el principio de una saga que muestra a corazón abierto la vida de esta primera dama de la escena.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gaby Spanic comparte la discapacidad que ha padecido por años y que ha logrado controlar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.