¡Hungría se rinde a los pies de Gaby Spanic! Así es la vida de la actriz en Europa A días del estreno del programa Dancing with the stars en el Viejo Continente, la actriz es aclamada y recibida con todos los honores por el público y los medios. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El próximo 10 de octubre los fans de Gaby Spanic tienen una cita imperdible. La actriz es una de las concursantes del programa Dancing with the stars que tendrá lugar en Hungría, país donde ha sido recibida por todo lo alto y tratada con mucho cariño por el respeto que le tienen por su carrera actoral. Hasta allí han llegado sus telenovelas y famosos personajes que han conquistado cada rincón del país europeo. A días del estreno del espacio de baile, la venezolana ensaya duro y se recorre los diferentes shows televisivos para promocionar su nuevo proyecto. Aunque no habla el idioma se defiende de maravilla y ya se ha metido a todos en el bolsillo con su simpatía y cercanía. Se trata de uno de los momentos profesionales más dulces de la protagonista de La intrusa, un hecho que le ha llenado de ilusión y alegría. Sentirse tan querida es el fruto de todo el esfuerzo sembrado durante su imparable carrera. La actriz de 46 años se ha mostrado encantada de la vida con esta nueva aventura en la que piensa darlo todo. Ha encajado a la perfección con Andrei Mangra, su pareja de baile, con quien ya está dándole duro a los entrenamientos tal y como muestran estas imágenes llenas de motivación y buena vibra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como buena venezolana, por la sangre le corre el ritmo y la buena música, así que salero tiene de sobra y, por tanto, muchas posibilidades de quedar en un buen lugar y, por qué no, ganar. Pero son sus ganas de pasárselo bien y disfrutar de esta experiencia lo que le hacen una candidata perfecta para llegar a lo más alto. Sea cual sea el resultado, Gaby es un orgullo para la comunidad hispana a la que representa con esta participación estelar en Europa. ¡Todo lo mejor en esta nueva aventura de la que estaremos muy pendientes!

Close Share options

Close View image ¡Hungría se rinde a los pies de Gaby Spanic! Así es la vida de la actriz en Europa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.