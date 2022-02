Gaby Spanic hace fuerte confesión sobre sus arreglos estéticos en el cuerpo Tras diversos rumores sobre la silueta de Gabriela Spanic, la actriz decidió enfrentarlos y reveló que ha hecho uso del bisturí. ¿tuvo consecuencias? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Gaby Spanic ha estado en el ojo del huracán por diversos motivos como su participación en un programa de baile y, posteriormente, por ser parte del elenco estelar en el reality La casa de los famosos. Sin embargo, son los arreglos estéticos a los que se ha sometido los que más han llamado la atención. Ahora, confiesa que efectivamente, estuvo en el quirófano para darse una ayudadita en el cuerpo, aunque dejó claro que también es disciplinada en su cuidado. "Hago mucho ejercicio. Hice el programa de baile y adelgacé muchísimo, doce kilos", mencionó a los medios de comunicación. "Me hice unas cositas en Navidad", confesó. "Hacerme cositas del bisturí, detalles; porque siempre he tenido buen cuerpo. Me quité bunda [glúteos], el rollizo [grasa en abdomen]". Tras hacer estas confesiones, la actriz reveló que está muy contenta con su regreso a las telenovelas gracias a la producción Corazón guerrero, que realiza Salvador Mejía; de la cual, ya ha grabado muchas escenas y cuyo estreno está planeado para el próximo 25 de marzo de 2022. Mientras tanto, la protagonista de la telenovela Emperatriz está trabajando en la nueva entrega de la saga de su libro La verdadera usurpadora, que según mencionó, ya está a la venta en algunas plataformas digitales para su compra física, pero tendrá varios textos. "Estoy con la saga del libro La verdadera usurpadora. Ya salió el primero, son cinco", explicó. Gaby Spanic Gaby Spanic inicia grabaciones Corazón guerrero | Credit: Instagram Gaby Spanic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gabriela Spanic también reveló cómo celebrará el próximo día de San Valentín. "Para mí es 14 de de febrero todos los días, hay que hacerle el amor a la vida, total", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gaby Spanic hace fuerte confesión sobre sus arreglos estéticos en el cuerpo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.