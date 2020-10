¡Gaby Spanic arrasa en su primera actuación en Dancing with the stars de Hungría! A ritmo de Shakira, la actriz movió la cadera con pasión y dejó sin habla al público, al jurado ¡y a su compañero de baile! Así fue el esperado estreno de la venezolana en la pista. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ella siempre arrasa por donde pasa, en México, Estados Unidos o en Hungría. Precisamente allí les ha revolucionado a todos tras el estreno apoteósico de Dancing with the stars este sábado. Gaby Spanic es una de sus concursantes estrella y en su primera actuación arrasó en la famosa pista de baile con su salero y estilo. Todos estaban expectantes para ver cómo se desenvolvería junto a su compañero de baile y el resultado no pudo ser mejor. Al ritmo de "Hips don't lie" de Shakira, la venezolana revolucionó el plató con sus sensuales movimientos y las ganas que le puso en cada paso de la coreografía. El resultado fueron unos aplausos interminables del público allí presente y los halagos del jurado que aprobaron con muy buena nota a Gaby. La protagonista de La usurpadora estaba pletórica antes, durante y después de su actuación para la que estuvo horas ensayando sin descanso. Su alegría no solo se debía al buen desarrollo de su baile sino también al saber que desde las gradas la divisaba alguien muy, muy especial para ella: su hijo adorado Gabriel de Jesús. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Orgulloso de su mami, posó con ella así de feliz entre bambalinas. Y claro, a ella se le caía la baba, como no podría ser de otra manera. "Esta noche estuvo en el público en mi estreno de Dancing with the stars el amor de mi vida. Díganme ustedes si se ve guapo, o muy guapo. Tengo esa duda", escribió enamorada de su ya no tan bebé. El jovencito lucía ideal con una chaqueta de vestir y una camiseta debajo que mezclaba el estilo formal e informal a la perfección. Juntos viven esta nueva aventura de la artista allende los mares donde Gaby es toda una estrella. Visto lo visto, la cosa apunta maneras y, aunque tan solo es el comienzo para saber quién ganará, lo que bien empieza mejor acaba.

