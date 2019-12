Gaby Spanic acusa a Eugenio Derbez de discriminación después de que este le llamase Paquita la del Barrio La actriz venezolana comparte su molestia con Eugenio Derbez a quien acusa de haberla discriminado tras su participación en el Teletón. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de que perdiera la demanda que interpuso contra el periodista Gustavo Adolfo Infante, Gaby Spanic vuelve a estar envuelta en una nueva polémica. La reconocida actriz venezolana empleaba sus redes, Twitter para ser más exactos, para compartir que se sintió discriminada por Eugenio Derbez durante su colaboración en el Teletón. La protagonista de La Usurpadora acudía al solidario evento en el que se disfrazó del personaje de ‘conejo’. La idea era meterse en la dinámica del famoso reality show ¿Quién es la máscara? y arrancar las risas de los allí presentes. Lo hizo tan bien que Derbez no dudó en gastarle una broma y compararla con Paquita la del Barrio. Un chistoso comentario que a Gaby no le sentó nada bien y que así mismito lo hizo saber. Según la actriz de 46 años estaba fuera de lugar y expresó sincera su enojo. “Y el Derbez tan chistoso. ¡Es Paquita la del Barrio! La admiro ¿y? Pero bueno, mi pecado es ser venezolana. Lamentablemente, ¡discriminación una vez más!”, anotó en su molesto tuit. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A Gaby más que la comparara con la cantante de “Rata de dos patas”, lo que le dolió fue la humillación que ella atribuye al hecho de proceder de Venezuela. Su comentario dio lugar a un interminable y polémico hilo de mensajes en dicha red social, algunos en su defensa y otros quitándole la razón, al que el presentador en cuestión no ha hecho mención de ningún tipo. El Teletón se celebró el pasado 14 de diciembre como cada año con el objetivo de recaudar dinero para ayudar a mantener y desarrollar centros de rehabilitación para personas con discapacidad, autismo y cáncer. Advertisement

