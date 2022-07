Gaby Rivero ya no tiene nada que esconder y tras décadas de mantener sellado un secreto de juventud, la actriz finalmente se confesó y reveló que besó al actor norteamericano Sylvester Stallone.

Rivero aceptó que el actor había sido su ídolo por años, por lo que cuando visitó México, no perdió la oportunidad de conocerlo.

La actriz que se ganó el cariño del público por su interpretación de la maestra Ximena en la telenovela infantil Carrusel, relató al programa digital El minuto que cambió mi destino, que se hizo pasar por una periodista para lograr acercarse al afamado protagonista de la trilogía Rocky.

Gaby Rivero Launch Party For Estrella TV News Anchor: Myrka Dellanos Gaby Rivero en 2013 | Credit: Photo by JC Olivera/WireImage

Rivero detalló que a los 16 años se encontraba llorando devastada en su habitación por un novio que se había ido de su país a estudiar a Wisconsin, cuando su madre le informó que su amor platónico estaba en la televisora donde ella trabajaba realizando una gira de prensa. Con esa noticia, se secó las lágrimas y se las ingenió para hacer su sueño realidad.

"Lo estaba entrevistando Jacobo Zabludovsky, que en ese entonces era mi profesor porque me daba clase de noticieros…Yo dije: 'agarro el coche y me voy a Televisa Chapultepec a que me lo presenten', [pero] no me iba a dar tiempo porque era en vivo, entonces empecé a buscar en el periódico y vi que había una carrera en donde él iba a premiar al ganador en Chapultepec, yo dije: 'ese lugar no es apto'", relató Rivero.

Gabriela Rivero_7 Gaby Rivero enm la serie Carrusel | Credit: Instagram/Gaby Rivero

Así siguió investigando hasta enterarse que daría una conferencia de prensa en un conocido hotel. La actriz, quien en ese momento era la imagen de Televisa, convenció a su hermana de acompañarla y hacerse pasar por su mánager para poder llegar con Stallone.

"Le dije a mi hermana Lourdes, porque yo no hablaba bien inglés: 'ven por si puedo hablar con él, que tenga una traductora', y conseguí un chofer para que llevara a sus hijos chiquitos al kínder y ahí te vamos", recordó sobre la inolvidable travesía.

Al llegar al lugar, cargada de una pequeña cámara Polaroid, Rivero no perdió tiempo y se hizo pasar por una periodista. Convencido de que Rivero lo entrevistaría, el actor la invitó a pasar a su habitación.

"Entré y cuando lo vi, yo no sé cómo me habrá visto, pero mi corazón se me hizo así", explicó sobre el encuentro. "Me vio y me mandó al guarura para decirme si quería comer con él".

Sylvester Stallone Celebrity Sightings In New York City - May 18, 2022 Sylvester Stallone | Credit: Photo by James Devaney/GC Image

La actriz accedió y se presentó en el exclusivo restaurante del hotel, donde no resistió y cayó rendida a sus labios.

"Besa muy bien, muy recomendable, con todo y su boquita chueca, sí porque tuvo parálisis", dijo.

Viendo la tormenta de lluvia que caía sobre la ciudad, Stallone le confesó que tenía pánico de montarse en un avión con tal inclemencia del clima, por lo que no viajaría si la lluvia continuaba. Así, la actriz pidió al dios azteca de la lluvia, que no parara de llover.

"Me decía [que] si llovía no se iba porque él tiene pavor al avión cuando llueve y entonces como había una tormenta tremenda esa tarde, me dijo: 'si sigue lloviendo no me voy a ir, pero si no llueve me regreso', y yo pidiéndole a Tláloc que lloviera para verlo otra vez".

Gaby Rivero Gaby Rivero | Credit: Mezcalent