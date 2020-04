¡Gaby Espino ya es tía! Su hermana dio a luz y mostró estas imágenes en vivo desde el hospital La venezolana compartió imágenes en directo del mágico momento en el que su hermana se disponía a dar a luz desde el hospital. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Victoria ya está aquí! Nuestra querida Gaby Espino se convirtió en tía de nuevo y así nos lo hizo saber a través de sus redes. A través de un emotivo video en una videoconferencia con su hermana Andreíana Espino y su cuñado, mostraba cómo la mamá se preparaba desde el paritorio para dar a luz a su princesa. "En directo esperando a Victoria", escribió con los nervios a flor de piel junto a este instante de la conexión en el que se veía a su hermana con los dolores típicos pre-parto y lista para el gran momento. Image zoom Gaby y Andreína Espino IG/Gaby Espino Ya con la pequeña en sus brazos, Andreíana compartió unas amorosas palabras anunciando que todo había salido bien y que ambas, madre e hija, se encontraban perfectamente de salud. "Felices de compartirles la hermosa noticia de que ya nació Victoria. Tuve un parto natural super sano y rápido. Estamos descansando", escribió Andreína que además prometió publicar pronto fotitos de su bebé. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poco antes de que la crisis del coronavirus estallara la feliz mamá nos enseñó el baby shower de ensueño que celebró junto a los suyos y en el que no faltó su querida hermana. Un día que quedó registrado en estas preciosas imágenes. A pesar de los difíciles momentos que vivimos, todo salió a la perfección y la familia ya tiene a su pequeña en brazos. ¡Muchísimas felicidades y bienvenida Victoria! Advertisement

