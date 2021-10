¡Gaby Espino y su novio se tatúan! ¿Qué se hicieron para sellar su amor? La actriz y su pareja viven su mejor momento y quisieron dejar constancia de ello en la piel. ¡Estos fueron los diseños que se hicieron los tortolitos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, la parejita del momento formada por Gaby Espino y su novio Miguel Mawad, eran vistos en un centro de tatuajes en Miami. Un hecho que dio que pensar el posible romántico paso de los enamorados de sellar su relación con tinta. Y se puede decir que, de alguna manera, así fue. Ha sido la propia actriz quien a través de una foto entrañable en sus redes sociales, ha mostrado el resultado final de los tatuajes que se hicieron ambos en los brazos. Cada uno con un mensaje distinto pero con un denominador común, la fuerza, los sueños y la vida, estrenaron encantados cómo les quedó. Gaby Espino Tatuajes de Gaby Espino y su novio Miguel Mawad | Credit: IG/Gaby Espino El de Miguel se lee claro, dice 'imposible' en mayúsculas y con las dos primeras letras tachadas. Un mensaje que invita a creer en que todo se puede y el límite es el cielo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El de Gaby fue el que no se percibió del todo bien, tan solo se alcanza a leer la palabra 'turbulencia' en inglés. Pero conociendo a la emprendedora venezolana, seguro que al igual que su pareja, ha optado por un mensaje motivacional y positivo, dos aspectos que reinan su vida. Gaby Espino Gaby Espino y su novio Miguel Mawad | Credit: IG/Gaby Espino También se dejaron ver de lo más acarameladitos y disfrutando de su compañía con otro tatuaje que ya es imborrable, el de sus sonrisas. Gaby está feliz de la vida con Miguel, las imágenes de ambos que publica en las redes son la prueba de que atraviesa una etapa muy dulce. como sus historias de novela. El amor les ha llevado a hacerse un tatuaje, ¡así que la cosa va más que en serio!

