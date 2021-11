¡Gaby Espino y su novio disparan la temperatura con sus fotos más sexy! La actriz venezolana y su novio Miguel Mawad derrocharon amor y sensualidad en unas imágenes que desataron ¡puro fuego! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hay dos cosas que a Gaby Espino le encanta compartir en sus redes: su trabajo como empresaria que tantos éxitos le está dando en Agave Beauty bar y...¡su novio Miguel Mawad! Está enamorada y encantada de la vida, así que ¿qué mejor que gritarlo al mundo? Ella lo hace con la mejor de sus sonrisas. Esta vez con una pasión y sensualidad que incendiaron las redes de inmediato ante tanto beso y gesto romántico con su chico. La actriz de La suerte de Loli compagina a la perfección su vida como directora de un centro y mamá, con la de novia feliz de su nueva pareja. A través de su perfil de Instagram, la venezolana compartió varias instantáneas que son la viva imagen de la felicidad que atraviesan los tortolitos actualmente. Gaby Espino Gaby Espino y su novio Miguel Mawad | Credit: IG/Gaby Espino Gaby Espino Gaby Espino y su novio Miguel Mawad | Credit: IG/Gaby Espino La pareja de enamorados posó como niños chicos frente a los lentes con unas sonrisas de oreja a orejan que demuestran que atraviesan una acaramelada luna de miel. Desde su aparición en los premios Billboard Latinos son inseparables. Y no solo eso, Gaby así lo presume en sus redes cada vez que le nace del corazón. Gaby Espino Gaby Espino y su novio Miguel Mawad | Credit: IG/Gaby Espino Ambos llevan escrito en la cara la palabra amor y así se lo han dejado saber a sus millones de seguidores que está encantados de ver a la feliz mamá de dos tan feliz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cada vez son más los momentos que pasan en su compañía y así lo comparten cariñosamente. El pasado Halloween ambos lo celebraron unidos y con unos disfraces de calaveras con los que iban de lo más conjuntados. ¡Y hasta han ido a tatuarse juntos! "Feliz Halloween bebezos", escribió junto a la imagen, de la que no permitió que hubiera comentarios. Su relación ha causado cierta controversia, como también lo ha hecho su delgada figura, pero ella prefiere hacer caso omiso a lo malo y centrarse en lo positivo. Gaby está viviendo uno de los momentos más dulces en lo personal y profesional y eso siempre es algo bonito que celebrar. ¡Muchísimas felicidades por ese amor!

