Gaby Espino y Jencarlos Canela más unidos que nunca por el amor a su hijo Nickolas La expareja ha derrochado risas y felicidad en la fiesta del octavo cumpleaños de su pequeño con quien compartieron un día entrañable. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Son el mejor ejemplo de que cuando uno se separa y tiene hijos, siempre hay que mirar por ellos, independientemente de lo que pasara en la relación. Jencarlos Canela y Gaby Espino lo tuvieron muy en cuenta al romper su relación y su hijo Nickolás siempre ha sido su mayor prioridad. Con motivo del octavo cumpleaños de su retoño, la expareja se reunió para celebrar este día tan especial en el que se mostraron muy cómplices y unidos en todo momento. Las imágenes de la bonita familia han conmovido a sus seguidores al ver cómo han sabido anteponer el amor de padres y la felicidad de su hijo a todo lo demás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gaby y Jencarlos posaron así de felices y sonrientes vestidos todos igual y demostrando que entre ellos sigue existiendo una conexión especial. En la imagen también aparece la hija de la modelo y actriz, Oriana, con quien el cantante mantiene una preciosa relación. Todos estuvieron con el ya no tan chiquitín alrededor de la tarta y demostrando una unión digna de admirar y aplaudir. Aunque ambos han encontrado el amor en otras personas, ella en Jaime Mayol y él en la modelo Danna Hernández, han sabido siempre conservar ese sentimiento de familia y respeto que representa todo un ejemplo. Muchísimas felicidades a ambos por lograrlo y, especialmente, al hombrecito de la casa por su cumpleaños. Advertisement

