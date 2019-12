Gaby Espino y Jaime Mayol de salida, Zuleyka Rivera en una competencia de coquito, Kourtney Kardashian en Disneylandia y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent Gaby Espino acompaña a su novio Jaime Mayol al restaurante La Placita en Miami; Zuleyka Rivera compitió con Jaime Mayol y Amaury Nolasco en una competencia de hacer coquito; y Kourtney Kardashian y Younes Bendjima gozaron de los lindo en Disneyland. Empezar galería !De salida! Image zoom Mezcalent Gaby Espino y Jaime Mayol se pasaron por el restaurante puertorriqueño La Placita en Miami. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Que gane el mejor Image zoom Mezcalent Los puertorriqueños Amaury Nolasco, Zuleyka Rivera y Jaime Mayol compitieron en La Placita para ver quién hacía el mejor coquito. 2 de 10 Applications Ver Todo Juntos de nuevo Image zoom Photo © 2019 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby En medio de los rumores de que Kourtney Kardashian y Younes Bendjima han vuelto, a la parejita se les vio juntos en Disneylandia. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Pueblos indígenas Image zoom Photo © 2019 Best Image/The Grosby Group La actriz Yalitza Aparicio, embajadora de buena voluntad de la UNESCO, reclamó en una intervención en la sede de la ONU en Nueva York un mayor respeto para las lenguas y las culturas indígenas. 4 de 10 Applications Ver Todo Pareja en la moda Image zoom Photo © 2019 Eyepix Images/The Grosby Group Alberto Guerra y Zuria Vega visitaron muy conjuntados una tienda de Levi's en México. 5 de 10 Applications Ver Todo Muy sonriente Image zoom Mezcalent Silvia Pasquel asistió a la presentación de la segunda temporada de la serie Esta historia me suena en México. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Día con mamá Image zoom Photo © 2019 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby La cantante Ana Bárbara y su hijo, Jerónimo Barba, se fueron de compras en Los Ángeles. 7 de 10 Applications Ver Todo De misa Image zoom Photo © 2019 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Hailey Baldwin, Demi Lovato, Justin Bieber y Scooter Braun asistieron a un servicio religioso en Los Ángeles. 8 de 10 Applications Ver Todo Felices fiestas Image zoom Photo © 2019 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Kim Kardashian West lució este deslumbrante atuendo azul en unas fiesta navideña con los empleados de sus empresas. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¿Regalos navideños? ¿Compras de Navidad? Image zoom Photo © 2019 The Image Direct/The Grosby Group Vimos a la cantante Selena Gómez saliendo con dos bolsos inmensos de una tienda en Los Ángeles. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

