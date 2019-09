Gaby Espino de vacaciones en playa mexicana, Shakira, J Balvin y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Gaby Espino sin gota de maquillaje durante unas vacaciones en Tulum, Shakira en Barcelona, Gloria Trevi y Karol G ofrecen mega concierto en Nueva York y más fotos de los famosos ¡Míralos! Empezar galería De vacaciones Image zoom MAR/Grosby Group Gaby Espino disfrutando de unas vacaciones en Tulum con amigos. Advertisement Advertisement ¡Foto, foto! Image zoom Backgrid UK/The Grosby Group Shakira, quien interpretará sus éxitos musicales en el Super Bowl junto a Jennifer López, fue fotografiada por el lente del paparazzi llegando a su casa en Barcelona. ¡Bravo Alejandro! Image zoom Rich Fury/Getty Images El español Alejandro Sanz se robó el aplauso de lo cientos de fans que fueron a escuchar sus temas musicales en el Microsoft Theater de Los Ángeles. Advertisement Regia Image zoom X17online.com / Grosby Group Así de sonriente vimos a la cantante Ana Bárbara a su llegada al aeropuerto LAX. Diosa de la Noche Image zoom Cesar Calderón La legendaria cantante mexicana GloriaTrevi y la cantante colombiana ganadora del Latin Grammy Karol G, continúan con su exitosa gira Diosa de La Noche por los Estados Unidos. Este fin de semana ofrecieron un grandioso concierto en el Radio City Music Hall en Nueva York donde se robaron el aplauso de sus fans. Entrevista de lujo Image zoom People en Español Nuestro productor Joan Wallace viajó hasta San Diego para entrevistar al elenco de Terminator: Dark Fate, Gabriel Luna y Natalia Reyes. La cinta de acción estrena el próximo 1ro de noviembre en salas de cine del país. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Salud! Image zoom Orli Arias J Balvin no sólo es tremendo cantante sino que también es muy hábil para preparar cócteles como el Around the World, bebida oficial de su gira Arcoíris Tour patrocinado por Buchanan’s Whisky. “Es un honor tener a Buchanan’s Whisky apoyando la cultura y acompañándome en mi gira por el tercer año consecutivo”, dijo J Balvin. “Para celebrar a nuestros fans de todos los orígenes y los distintos colores que agregan al mundo, he creado el cóctel oficial llamado Around the World – inspirado por algunos de mis sabores favoritos. ¡Espero que la gente lo disfrute en el concierto o en casa con amistades!”. Kabah, por siempre Image zoom mezcalent En un evento en la capital mexicana, el grupo Kabah presentó su nuevo sencillo “Por siempre”. En familia Image zoom Backgrid/The Grosby Group Kim Kardashian y sus hijos fueron fotografiados en Nueva York llegando al estreno del nuevo álbum de Kanye West, Jesus Is King. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Salud! Image zoom Mezcalent Sofía Castro en el Festival September Fest en la capital mexicana. Luces, cámaras, acción Image zoom Mezcalent Ximena Herrera grabando en una locación de Miami algunas escenas de la teleserie de Univision, El dragón – que estrena este 30 de septiembre en Estados Unidos. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

