¿Qué hacían Gaby Espino y su novio Miguel Mawad con Jennifer Lopez y Ben Affleck? Ambas parejas vivieron un momento de lo más emocionante y divertido en el que hubo muchas risas y, sobre todo, ¡puro romanticismo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana dos de las parejitas más en boga de la actualidad se encontraron en un evento en el que disfrutaron a lo grande y derrocharon amor. Gaby Espino y su enamorado Miguel Mawad compartieron espacio, nada más y nada menos, que con Jennifer Lopez y su novio Ben Affleck. ¿Cómo, cuándo, dónde? Fue el pasado 7 de diciembre, durante un emocionante juego de baloncesto entre los Lakers y los Boston Celtics en el Staples Center, en Los Ángeles. Ambas parejas gritaron, se emocionaron y celebraron cada canasta de su equipo favorito, pero, sobre todo, presumieron sus gestos amorosos, sus carantoñas y gran complicidad. JLo y Ben Affleck JLo y Ben Affleck en el partido de Los Lakers | Credit: (Photo by Harry How/Getty Images) Gaby Espino Gaby Espino y su novio Miguel Mawad en el partido de Los Lakers | Credit: IG/Gaby Espino Los cuatro tortolitos estuvieron muy atentos al partidazo, pero también a sus respectivas parejas con quienes rieron, saltaron de la emoción y pasaron una tarde inolvidable. Cabe destacar que desde que Gaby hiciera público su amor con Miguel, sus redes han sido un derroche de fotos y videos amorosos junto a su amado. Paseos en su descapotable, besos en altamar y salidas con amigos son algunas de las imágenes que la venezolana ha presumido feliz de la vida. Por su parte, aunque JLo y Ben no son tan dados a airear su amor por las redes, igualmente han sido captados en familia y compartiendo momentos únicos con sus hijos, con quienes han congeniado a las mil maravillas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las pruebas de amor en público también son ya un clásico entre Bennifer, quienes se han mostrado mucho más relajados que hace casi 20 años ante la persecución de los paparazzi. Lección aprendida. Celebrity Sightings In New York City - September 26, 2021 Jennifer López and Ben Affleck | Credit: Gotham/GC Images Dos parejas que desbordan puro amor y felicidad y que siempre es un placer ver. ¡Enhorabuena!

