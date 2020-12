Close

¡Gaby Espino por fin se anima a dar el paso y decide aumentar la familia! Emocionadísima y con una sonrisa de oreja a oreja, la conductora y actriz venezolana presentó al nuevo miembro de su familia. "Bienvenida, Maya". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tiene la familia perfecta gracias a sus dos hijos Nickolas y Oriana que llenan de amor y alegría sus días. Sin embargo, Gaby Espino se siente mejor que nunca para seguir aumentando la familia y volver a recibir a un precioso bebé en su hogar. A través de las redes sociales, la actriz venezolana compartía la llegada de un nuevo miembro a su manada. Lo hacía repleta de felicidad y con unas ganas inmensas de vivir esta preciosa aventura. "Bienvenida, Maya", escribía junto a estas imágenes que han enternecido a sus seguidores. Así se llama la perrita que ya le robó el corazón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A los 43 años y después de sus dos amados hijos, ya creciditos y muy responsables para la tarea, Gaby sabía que este era el momento perfecto para darle la bienvenida a esta bolita de amor. La llegada a la casa fue toda una fiesta. La actriz de La suerte de Loli no dejó de mimarla y así lo mostró en sus historias de Instagram. Está encantada de la vida, al igual que sus niños. Maya ha llegado para traer alegría y muchas travesuras de las que seguro seremos testigos. ¡Bienvenida, pequeña!

