Gaby Espino se deja ver feliz con su anterior galán: ¿Juntos de nuevo? La actriz se mostró feliz junto a su última pareja, Miguel Mawad, quien publicó unas imágenes muy amorosas de la también empresaria. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Atraviesa una de las etapas profesionales más bonitas y, quizás, también en lo personal. Las más recientes imágenes de una feliz Gaby Espino junto al que fue su última pareja, han hecho saltar las alarmas de una posible reconciliación. Ya Miguel Mawad ha dejado claro públicamente que le encantaría volver con ella. Si eso ha ocurrido o no, solo lo saben ellos. Lo que es un hecho es que ambos se han dejado ver contentos y muy juntitos este fin de semana. Era el propio empresario quien así lo dejaba ver al compartir dos bonitas imágenes de la venezolana en sus historias de Instagram. Gaby Espino Gaby Espino | Credit: Mega/The Grosby Group Siempre muy cuidadosa con su vida personal, Gaby prefirió no mostrar nada al respecto. Miguel, sí. Y con mucha delicadeza. La primera foto es una en blanco y negro, de lo más romántica, que muestra a la artista de perfil. La segunda es una instantánea de grupo y con amigos en común donde todos se ven de lo más sonrientes. Gaby Espino Gaby Espino | Credit: IG/Miguel Mawad Gaby Espino y Miguel Mawad Gaby Espino y Miguel Mawad | Credit: IG/Miguel Mawad SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La expareja rompía hace unos meses y hacía desaparecer sus fotos de sus respectivos perfiles de Instagram. Un intervalo de tiempo en el que Miguel regresó con la que había sido su novia, Génesis Aleska, con la que acaba de protagonizar un fuerte escándalo mediático. El cruce de acusaciones de ambos está en manos de la justicia. Una situación en la que Gaby se pronunció para salir en defensa del que había sido su expareja. Las imágenes de ambos juntos muestran un acercamiento. ¿Reconciliación a la vista?

