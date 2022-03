¡La rutina de ejercicios de Gaby Espino que te puede transformar para siempre! Gaby Espino ha compartido en redes sociales su rutina de ejercicios, que combina con cuidados nutricionales de la mano de Yes You Can. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como bien sabemos, Gaby Espino es una amante de los deportes y la vida sana. No solo externa, sino internamente la venezolana cuida cada detalle de su cuerpo, con prácticas que van desde el boxeo hasta el pilate. Ahora la actriz ha compartido en redes sociales su rutina de ejercicios, que combina con cuidados nutricionales de la mano de Yes You Can, y que la ha ayudado en la transformación de su cuerpo. "Una de mis metas este 2022 es definir, por eso mi rutina de pesas es sagrada todas las mañanas, aquí les comparto un poquito", escribió Espino. "Y como saben que no soy muy amante del agua, siempre llevo conmigo mi Aloe Vera de @yesyoucan. Es lo máximo, le da un gusto delicioso al agua, y sin azúcar o cafeína añadida", añadió. En el video compartido con los seguidores, la venezolana aparece haciendo pesas para definir brazos, sentadillas y ejercicios para fortalecer el abdomen. En otras ocasiones, Espino ha sido criticada por la aparente delgadez que luce en sus redes sociales. "Te admiro y te respeto, pero qué va muñeca, se te pasó la mano. Demasiado delgada, sin duda"; "se la va a llevar la brisa"; "no puedo verla, me hace mal", le dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de ese tipo de comentarios, la actriz asegura sentirse bien en ese peso. "A mí me gusta estar delgada, me gusta, así me gusto, siento que estoy en mi mejor momento, me siento saludable, me siento liviana, me siento feliz. Pero eso es cuestión de gustos", dijo una vez en sus historias de Instagram. "Lo más importante es estar saludable, hacerlo por salud y porque te gusta, porque te amas así".

