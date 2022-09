Gaby Espino rompe el silencio y sale en defensa de su expareja, Miguel Mawad El empresario y la que fuera su pareja, Génesis Aleska, han tenido un fuerte cruce de acusaciones. Esta es la postura que ha tomado la actriz venezolana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La carrera de Gaby Espino es un constante cumplir sueños. Entregada a sus proyectos y negocios empresariales, también a cuidarse y quererse, la actriz no tiene demasiado tiempo para asuntos negativos que la saquen de su paz. Sin embargo, tras el fuerte intercambio de acusaciones entre su expareja Miguel Mawad y la modelo Génesis Aleska, era inevitable que la venezolana no fuera abordada al respecto. Amable a la vez que seria por la gravedad del asunto, no tuvo reparo en contestar y dar su opinión al respecto, dejando muy clara su posición. Look del día, Gaby Espino Credit: Instagram/Gaby Espino "Lo único que te puedo decir es que yo lo conozco bien y que lo apoyo al cien por ciento, él solamente está diciendo su verdad. Nada más que decir", reveló la protagonista de Santa diabla tal y como mostró Enrique Santos en su programa radiofónica donde entrevistó a Aleska. Breves palabras con un mensaje claro: está del lado de Miguel. Una opinión que rápidamente fue rebatida por Aleska en dicha entrevista con el famoso locutor de radio y que no dejó muy bien a la también conductora, a la que acusó de ser "inmadura". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En los últimos días y tras este conflicto, Miguel Mawad no ha escondido su acercamiento a la actriz, enseñando momentos entrañables con ella en redes y mostrándole su apoyo en su nuevo emprendimiento. Gaby Espino Gaby Espino | Credit: IG/Miguel Mawad Si habrá o no reconciliación se verá con el tiempo. Lo que es una certeza absoluta es que esta difícil situación para el empresario ha unido a la expareja y afianzado su amistad.

