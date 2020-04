"La relación se tuvo que parar": Gaby Espino revela por qué terminó su noviazgo con Jaime Mayol La actriz venezolana explicó en una reciente entrevista por qué concluyó su noviazgo con el guapo presentador puertorriqueño, con quien comenzó a salir en 2018. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Guapo, talentoso y con un gran corazón. Gaby Espino parecía haber encontrado al hombre de su vida en Jaime Mayol, el presentador puertorriqueño con el que comenzó salir en 2018. Pese a la evidente química que existía entre ambos y lo bien que se llevaban, ambos decidieron meses atrás poner punto final a su historia de amor. ¿Pero qué los motivó a tomar esta decisión? La actriz y presentadora venezolana rompió el silencio en una reciente entrevista para el programa de televisión dominicano Noche de luz, donde la también empresaria e influencer reveló el motivo que la llevó a terminar su noviazgo con el atractivo presentador boricua. "Yo a Jaime lo adoro y lo amo. Nos amamos con locura. Nosotros no estamos juntos no por falta de amor, de hecho nos llevamos espectacular", reconoció Gaby. Image zoom Gaby Espino y Jaime Mayol Mezcalent La heroína de inolvidables telenovelas como Mundo de fieras y Más sabe el diablo explicó que la distancia geográfica que existe entre ambos fue la causante de la separación. "Es geográficamente difícil porque estamos en sitios diferentes y con agendas bastante complicadas", reveló la mamá de Oriana y Nickolas. "Ha sido difícil continuar la relación por esa razón, pero no quiere decir que no nos queramos", dejó claro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque por el momento ambos continúan sus vidas por separado en lo que respecta al terreno amoroso, la actriz no descarta que en un futuro puedan volver a estar juntos ya que, según declaró, es de los seres humanos ‘más hermosos’ que ha conocido en su vida. "Yo no digo que no a nada, o sea uno no sabe qué pueda pasar el día de mañana, además nosotros nos queremos muchísimo y estamos siempre en contacto, pero la relación sí se tuvo que parar por agenda, por lejanía. Pero él es un tipazo, yo creo que es de los hombres más hermosos de corazón, del ser humano más hermoso que yo he conocido en mi vida”, aseguró. Image zoom Gaby Espino y Jaime Mayol Instagram Gaby también habló durante la entrevista de la excelente relación que mantiene con los dos padres de sus hijos: Cristóbal Lander y Jencarlos Canela. "Tengo dos grandes ex. Suena raro, gracias a Dios tengo dos grandes exmaridos. Mis hijos tienen dos grandes papás", aseveró la estrella venezolana, quien compartió que sigue manteniendo una excelente relación con la familia de Jencarlos, especialmente con su mamá. Image zoom Gaby Espino y Jencarlos Canela en Más sabe el diablo Mezcalent "Su familia es fundamental en mi vida, su mamá es como mi mamá. La verdad que agradecidísima con lo que es Jencarlos y su familia en mi vida", afirmó. Advertisement

Close Share options

Close View image "La relación se tuvo que parar": Gaby Espino revela por qué terminó su noviazgo con Jaime Mayol

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.