¿Soltera o con pareja? Miguel Varoni logra que Gaby Espino hable sobre su estado sentimental actual El actor y director colombiano consiguió sacarle la verdad a la actriz venezolana. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Se conocen desde hace muchos años, han trabajado juntos en varias ocasiones y son grandes amigos. Gaby Espino y Miguel Varoni tienen una relación muy cercana, por eso cada vez que se juntan –ya sea en persona o de forma virtual– el buen rollo se hace presente. Así sucedió este jueves durante la transmisión en vivo que ambos llevaron a cabo a través de Instagram, donde el actor pudo entrevistar largo y tendido a su amiga. Anécdotas, recuerdos inolvidables, confesiones… Varoni logró que la también influencer y empresaria venezolana hablara de todo, incluso del estado actual de su vida amorosa, un tema del que la heroína del exitoso melodrama Más sabe el diablo no suele hablar demasiado. Image zoom Miguel Varoni y Gaby Espino Mezcalent (x2) "¿Estamos solos ahora?", le preguntó con su particular estilo el esposo de Catherine Siachoque. "¿De qué estás hablando? Yo vine a esta entrevista no a hablar de mi vida personal", se apresuró a responderle entre risas la actriz viendo por donde venía Varoni. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Siempre sincera con sus fans, Gaby terminó haciendo frente a la pregunta. "Estoy sola, estoy contenta, estoy feliz, estoy dedicada a mí al 100% y atrayendo las cosas bonitas, pero estoy sola, contenta", aseguró la artista, dejando así claro que su corazón en estos momentos no tiene dueño más que sus dos hijos: Oriana y Nickolas. Una respuesta que descarta que la actriz haya retomado su noviazgo con el presentador puertorriqueño Jaime Mayol, como dejaban entrever sus intercambios de mensajes a través de las redes sociales, el último hace apenas dos meses con motivo del cumpleaños de Mayol. Image zoom Gaby Espino y Jaime Mayol Mezcalent "Todas las bendiciones del mundo baby. Te quiero", fueron las palabras que le escribió Gaby a su ex a principios de febrero por medio de Instagram. Espino también fue sincera al reconocer que no se hubiera dado un espacio de 100 días con ninguna de sus exparejas para tratar de salvar la relación, como se plantea en la próxima telenovela de Telemundo 100 días para enamorarnos que se estrena el 28 de abril. "No, pero ahora que me dieron la idea pues a lo mejor al próximo sí", dijo. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Soltera o con pareja? Miguel Varoni logra que Gaby Espino hable sobre su estado sentimental actual

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.