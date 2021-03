Close

“Inconsciente e irresponsable”: critican la fiesta de Gaby Espino a su hijo y ¡ella responde! “Eres una figura pública ¡da el ejemplo!”, le comentaron a la actriz venezolana, que no se quedó callada. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Días atrás, Gaby Espino y Jencarlos Canela celebraron por todo lo alto las nueve primaveras de su hijo, Nickolas, lo que generó el aplauso de unos y las críticas de otros que lo consideraron inapropiado debido a la pandemia. Orgullosa y agradecida por el momento que vivió en familia y con amigos cercanos, la protagonista de exitosas telenovelas como Santa diabla y Más sabe el diablo compartió un video en sus redes sociales sobre los mejores momentos de la fiesta. "Hace unos días celebramos el cumpleaños de Nick, y como siempre estuve acompañada ¡del mejor equipo! ¡Ellos siempre logran su cometido, que la pasemos increíble! Aquí les dejo los datos de todos, para cuando tengan sus fiestas, los superrecomiendo, son los mejores. PD: todas las personas que están en el video se hicieron prueba de Covid-19 para ir a la fiesta", escribió en su cuenta de Instagram. "Qué lindo, lo importante es que todos se divirtieron y Nico estuvo muy feliz en su día", "¿no hay coronavirus por allí?"; "qué bello todo"; "qué inconsciente e irresponsable eres, con tanto covid y toda esa gente reunida y sin protegerse. Eres una figura pública ¡da el ejemplo!", fueron algunos de los comentarios de lo seguidores de la venezolana. Espino no se quedó callada y reiteró que tomaron las precauciones de lugar y que los presentes se hicieron la prueba antes del evento, que tuvo lugar el pasado 12 de febrero. Image zoom Credit: Instagram / Gaby Espino SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de la fiesta, Gaby recibió al pequeño Nick en la cocina de su hogar con un desayuno cumpleañero lleno de deliciosos dulces, para después celebrar en una espectacular fiesta rodeado de sus amigos y familiares. También su papá le dedicó un adorable mensaje en sus redes expresando lo orgulloso que está de su pequeño. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

