Close

Gaby Espino responde a quienes le cuestionan que solo hace ejercicio y no trabaja La actriz compartió unas historias en sus redes aclarando que ella sí trabaja, y mucho, aunque no comparta imágenes ni videos personales sobre ello. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su perfil en redes sociales suele centrarse más en su cuidado personal y su vida saludable más que en temas personales. Gaby Espino es una deportista nata y cada vez que puede cuelga sus entrenamientos físicos y clases de pilates para compartir con sus seguidores cómo se mantiene en forma. Un hecho que ha sido cuestionado por algunos usuarios que le han llegado a decir si solo se dedica a eso y no trabaja. Sin enfadarse pero con mucha firmeza, la venezolana ha aclarado en sus historias de Instagram que ella sí trabaja mucho aunque no publique demasiadas cosas sobre ello. "Me estaban preguntando que si yo no trabajo, que si subo puras cosas de ejercicios. Yo casi no subo nada de mi vida a las historias", comenzó su mensaje para los curiosos, en el que hace una larga lista de todas las cosas en las que está metida de lleno a nivel profesional, siendo la telenovela La suerte de Loli una de ellas. "Estoy concentrada en mí, en hacer ejercicio, en la telenovela que estoy haciendo, en mis hijos, en hacer unos cursos, unos talleres que me encantan, leer los libros que me gustan. Hay épocas en las que uno se tiene que consentir más que nunca", aclaró siempre desde el cariño. Para hacer memoria a quienes no se acuerden, Gaby fue la presentadora de la pasada edición de los premios Billboard latinos donde brilló con su belleza y su profesionalidad en la tarima. Además, la actriz y feliz mamá cuenta con su propia línea de pintalabios con la que ha arrasado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su actual participación en la telenovela de Telemundo con Silvia Navarro a la cabeza es su proyecto más ambicioso con el que retorna a la actuación, su otro gran amor en el ámbito profesional. Image zoom La suerte de Loli | Credit: Telemundo Y entre grabación y grabación, a Gaby le encanta cuidarse y dedicarse un tiempo de mimos, ya sea haciendo deporte o descansando en el sofá de su casa. Un derecho más que merecido.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Gaby Espino responde a quienes le cuestionan que solo hace ejercicio y no trabaja

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.