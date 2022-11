Gaby Espino 'reaparece' en redes por su cumpleaños La actriz venezolana cumplió este martes un año más de vida y quiso compartir este mensaje con sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Espino Gaby Espino | Credit: Mezcalent Con más de dos décadas de carrera artística a sus espaldas, Gaby Espino es uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla. La actriz y conductora, quien supera los 12 millones de seguidores solo en la red social Instagram, estuvo este martes de celebración. La protagonista de exitosas telenovelas como Más sabe el diablo, quien ha estado en las últimas semanas en el ojo del huracán tras mostrar su apoyo público a Miguel Mawad en el fuerte cruce de acusaciones que ha tenido este con su ex Génesis Aleska, cumplió ayer un año más de vida. Alejada desde hace días de las redes sociales, la también influencer aprovechó esta fecha tan especial para 'reaparecer'. Gaby Espino Gaby Espino | Credit: Mezcalent Lo hizo a través de sus historias de Instagram, donde compartió el siguiente mensaje: "Hoy fue un día realmente especial. Gracias", escribió Espino. Gaby Espino Credit: Instagram Gaby Espino Unas palabras que coincidieron en tiempo con la emisión de la segunda parte de la entrevista que concedió Aleska a Carlos Adyan, conductor de En casa con Telemundo (Telemundo), donde la modelo venezolana lanzó una advertencia a su compatriota sobre Mawad. La entrevista, sin embargo, no pareció quitarle el sueño a Gaby a juzgar por las palabras que compartió. De hecho, uno de los primeros mensajes de felicitación que recibió la también empresaria por medio de las redes sociales fue precisamente el de Miguel. Miguel Credit: Instagram Miguel Mawad "Feliz cumpleaños reina", escribió el empresario venezolano junto a una foto abrazado a Gaby. El mensaje de la madre de Gaby La madre de la actriz, Mariela Rugero, también dedicó unas emotivas palabras a la cumpleañera. "No existe un amor más grande que el de una madre por sus hijos y las mías son mi mayor riqueza, mi mayor alegría y mi agradecimiento diario a Dios por tenerlas, por habérmelas dado porque son muy buenas. Pero Gaby, mi hija mayor, es mi motor principal, mi fuerza interna, la que me ha enseñado a tener más fuerza, más comprensión, más resiliencia, más humildad y sobre todo más fe", comenzó escribiendo la progenitora de la artista venezolana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Has sido fuerte hija de mi corazón y no ha sido fácil el camino, por eso me siento tan orgullosa de la mujer que eres hoy, así bien fuerte y fajada en todas sus acciones, apasionada de los tuyos y siempre viendo a ese cielo buscando el ok de Dios. Te amo infinito hijita, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga hija hermosa de mi vida, que Dios cubra todos tus sueños con mucho amor. Agradecida siempre con Dios por tenerte en mi vida", concluyó Rugero su mensaje.

