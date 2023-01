La opinión de Gaby Espino sobre Miss Universo que ha causado conmoción La actriz y empresaria ha hecho explotar las redes al compartir su sentir sobre una de las candidatas al título. Las críticas no se han hecho esperar, y su reacción, tampoco. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La polémica y la negatividad no forman parte de la vida de Gaby Espino, pero eso no significa que no sea clara ni dé su opinión sobre lo que considere oportuno. En vísperas a la celebración del certamen de Miss Universo, la empresaria venezolana hizo un comentario libre en sus redes que le ha traído una lluvia de críticas. A pesar de la que le ha caído encima por decir lo que piensa, la también actriz ha vuelto a opinar al respecto, le duela a quien le duela. Y es que la protagonista de La suerte de Loli tiene clarísimo quién es su favorita, y no es precisamente Venezuela. Aunque ama a su país, Gaby se ha mostrado objetiva y ha compartido el nombre de su candidata predilecta. Un gesto que le ha valido las reacciones, no precisamente positivas, de muchos seguidores. Gaby Espino Gaby Espino | Credit: (Photo by: Alberto Tamargo/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images) Hace unos días Alessia Rovegno, candidata al concurso por Perú, publicaba una de sus muchas fotos en Instagram. En esta ocasión, Gaby, muy cariñosa y entusiasmada, le deseó toda la suerte y le mostró su apoyo. "¡Vas a ganar, eres la más bella!", unas palabras que ya generaron ampollas en algunas personas que no entendieron por qué no mostrar ese mismo entusiasmo por Amanda Dudamel, su compatriota y también candidata la corona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras muchos peruanos le agradecieron por el sincero gesto, otras personas no entendieron su postura y así se lo hicieron saber. A pesar de los comentarios negativos, Gaby ha vuelto a mostrar sin tapujos su opinión, digan lo que digan los demás. Alessia Rovegno Gaby Espino muestra su apoyo a la candidata peruana, Alessia Rovegno | Credit: IG/Gaby Espino Gaby Espino Gaby Espino opina sobre Alessia Rovegno | Credit: IG/Alessia Rovegno Este era su más reciente historia de Instagram. "¡Demasiado bella!". "Primero Venezuela", "¿Qué fue esto?", "Venezolanísima como siempre, Gaby, claridad para la calle, oscuridad para la casa", "¿Por qué no apoyas así a la venezolana?", "Ay Dios, fuertes las declaraciones", le contestaron algunos. Otros muchos, en cambio, apoyaron su sinceridad a la hora de opinar y no dejarse llevar por una nacionalidad, sino por la objetividad. La próxima edición de Miss Universo podrá verse por Telemundo el próximo sábado, 14 de enero.

