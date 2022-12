Gaby Espino responde a las acusacione de que se burló de la alopecia de Aleska Génesis Gaby Espino compartió una historia de Instagram donde aparecía con un filtro que la dejaba completamente calva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de que Aleska Génesis se sincerara con sus seguidores y revelara que sufre de alopecia por el estrés al que ha estado sometida por el "acoso" y "maltrato psicológico" de su ex Miguel Mawad, Gaby Espino recibió un aluvión de críticas por supuestamente burlarse de la modelo. Poco tiempo después de que Aleska confesara su padecimiento, Espino compartió una historia de Instagram en la que aparecía con un filtro que la dejaba completamente calva y aseguraba que así se iba a quedar si seguía usando planchas para alisar el cabello. "¡Ya me quedé sin pelos!. Mira cómo voy a quedar de tanto que me lo ponen tenazas y planchas, ya le dije que me lo cuiden (el cabello)", dijo la también ex de Mawad. Gaby Espino y Aleska Genesis Credit: Rodrigo Varela/Getty Images; Instagram/@aleskagenesis Estos comentarios hicieron saltar chispas entre sus seguidores, quienes la criticaron por aparentemente burlarse de la situación de la ex de Nicky Jam. Ante esas reacciones, Espino no se quedó callada y dijo que sería "incapaz" de burlarse de alguien. "Lo que ustedes ven aquí en mis redes sociales es un reflejo de mi vida", comenzó diciendo en sus historias de Instagram. "Yo comparto con ustedes lo que hago, estoy en otro país, estoy haciendo una serie, me estoy divirtiendo muchísimo, estoy muy contenta, y yo sería incapaz de burlarme de la condición física de nadie, de ninguna persona", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Este espacio es para hacer cosas positivas, para crecer, para ser mejor personas. Entonces, por favor, no me vinculen en problemas en los que no tengo nada que ver. Cuando sean cosas negativas, pleitos, aquí no es. Sáquenme de ahí, porque ahí no pertenezco", afirmó. No es la primera vez que se desata la polémica entre Aleska y Espino. En una ocasión, la actriz acusó a la modelo y a sus hermanas de supuestamente intentar piratear su cuenta de Instagram, algo que Aleska catalogó como "ridículo" y "falso".

