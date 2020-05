¡35 libras menos en 90 días! Gaby Espino muestra su radical cambio físico La actriz y conductora sufrió recientemente una depresión que la llevó a aumentar notablemente de peso. Ahora presume su nueva figura tras atajar de raíz el problema. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gaby Espino se sinceró este jueves a través de sus redes sociales y reveló que sufrió recientemente una depresión debido a problemas personales que la llevó a refugiarse en malos hábitos de alimentación que provocaron que experimentara una importante subida de peso. "Desde finales del año pasado pasé por un proceso personal difícil, el cual sin darme cuenta me estaba llevando a llenar vacíos y a calmar una fuerte ansiedad a través de hábitos equivocados que me hacían sentir mejor en el momento. Y la depresión la relacioné directamente con el hambre y, según yo, la curaba con la comida, o más bien, con el exceso de comida. Me abro con ustedes y les cuento esto porque sé que todos en algún momento de nuestras vidas la hemos pasado mal y bueno cada quien ha manejado su proceso de forma distinta, pero sé que muchas personas en situaciones de estrés o situaciones de tristeza han relacionado lo emocional con la comida y se les ha ido de las manos. Y así fue mi caso, se me fue de las manos", reconoció la protagonista de exitosas telenovelas como Más sabe el diablo y Santa diabla. Fue entonces cuando la también influencer y empresaria venezolana entendió el daño que se estaba haciendo y decidió tomar cartas sobre el asunto y buscar ayuda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Entendí que el exceso de comida nada tenía que ver con la solución de mis problemas personales. Tomé acción. Busqué ayuda. Y comencé un reto de 90 días con una comunidad de personas que luchan por el mismo fin: mejorar su salud, optimizar su energía física y amarse más que nunca", compartió Gaby ante sus más de 10 millones de seguidores de Instagram. El resultado de su compromiso salta a la vista: en 90 días la que fuera presentadora de la primera temporada de Masterchef Latino ha logrado perder 35 libras. "Como se pueden dar cuenta he bajado muchísimo de peso, 35 libras para ser exacta, y hoy les puedo mostrar ese proceso e invitarlos a que se unan al #TransformChallenge de #YesYouCan. Un reto de 90 días donde comiendo rico de manera sana y balanceada yo pude llegar a mi meta. Yo hoy me siento mejor que nunca", concluyó Espino su testimonio.

