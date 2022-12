Gaby Espino muestra la decoración navideña de su hogar La navidad es la "época favorita del año" de la actriz y conductora venezolana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Espino Gaby Espino | Credit: Mezcalent Si hay una celebridad que no para de trabajar esa es Gaby Espino. Aunque su último proyecto de ficción con Telemundo lo grabó en 2020, la actriz y conductora venezolana no ha dejado de emprender proyectos. "Tengo un local precioso en Miami, es un Beauty Bar para que se vayan a consentir mujeres y hombres, para que se hagan las manitas, los pies, pestañas, cejas, depilación y depilación láser, maquillaje… Y ahorita estoy abriendo otro, lo estoy remodelando y estoy demasiado contenta", compartió días atrás desde sus historias de Instagram. "Siempre estoy inventando y trabajando y eso me llena demasiado, me hace sentir bien, me hace sentir activa. Yo no podría estar nunca sin trabajar, he trabajado toda mi vida y me apasiona", agregó la también influencer, quien cuenta con casi 13 millones de seguidores en Instagram. Espino, quien ha protagonizado exitosas telenovelas como Más sabe el diablo y Santa diabla, parece tener muy clara cuál es la fórmula de la felicidad: despertarse todos los días y hacer lo que amas. Gaby Espino Gaby Espino | Credit: Mezcalent "Siempre lo digo, llénense de metas, llénense de sueños, hagan un plan, tomen acción y salgan a la calle a luchar por sus metas y a luchar por cumplir todos esos sueños y que ese sea el propósito, que ese sea el camino. Enamórense de lo que hacen, tengan una ilusión todos los días, es lo más importante, que lo hagan con el corazón, que se levanten todos los días con ganas de hacer algo, algo que los apasione y algo que les guste, así van a ser felices. Esa es la felicidad, tener la bendición de despertarte todos los días a hacer lo que amas, así que busquen su propósito y dedíquense a eso porque van a ser felices", señaló Espino. Gaby Espino Gaby Espino | Credit: Mezcalent La actriz, quien estuvo varias semanas "un poco alejada" de las redes sociales, vuelve a estar nuevamente activa a través de sus historias de Instagram, donde este domingo compartió con sus seguidores la decoración navideña de su hogar en Miami. Gaby Espino Credit: Instagram Gaby Espino Gaby Espino Credit: Instagram Gaby Espino SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presentadora, quien tiene para 2023 "un proyecto de conducción" que la tiene "muy contenta", mostró el elegante árbol de navidad que preside la sala de su casa. Gaby Espino Credit: Instagram Gaby Espino "Mi época favorita del año", aseveró Espino.

