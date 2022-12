Gaby Espino y Miguel Mawad rompen su relación: "Cada quien tomó su camino" Ha sido el empresario venezolano quien ha confirmado la noticia en sus redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Miguel Mawad acaba de anunciar que se ha terminado su relación con la actriz Gaby Espino. El empresario se sometió a un cuestionario con sus seguidores y al ser preguntado al respecto, lo compartió sin problema y en un respetuoso mensaje. La ya expareja, quien parece tuvo un acercamiento tras una primera separación, ha roto definitivamente, según él mismo ha confirmado. "Cada quien tomó su camino", admitió Miguel sin dobleces. Gaby Espino y Miguel Mawad Gaby Espino y Miguel Mawad | Credit: IG/Gaby Espino A pesar de que que su noviazgo no llegara más lejos, Miguel ha reconocido que siempre estará agradecido por haberla tenido en su vida. "Somos buenos amigos, le tengo un cariño y un respeto infinito", prosiguió. "Siempre estaré agradecido con ella de por vida". Y es que, Gaby, quien ha preferido mantenerse al margen absolutamente en la polémica que enfrentaba a su ex con Aleska Génesis, sí tuvo la deferencia en un momento dado, de mostrarle su apoyo y confianza. Historias de Miguel Mawad Gaby Espino y Miguel Mawad rompen su relación | Credit: IG/Miguel Mawad Si bien es cierto que la también empresaria decidió contar públicamente que fue víctima de movimientos extraños en su cuenta de Instagram poniendo la atención sobre Aleska, Gaby no ha vuelto a hablar más al respecto. El escándalo no es algo forme parte de su vida. Siempre muy privada y cuidadosa de su intimidad, en esta ocasión, salió a la palestra para informar lo que estaba viviendo, aclarando lo necesario y dejando a la justicia que hiciera lo demás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Actualmente, la protagonista de Enamorada, vive uno de sus mejores momentos. Además de estar involucrada en un nuevo proyecto actoral del que ha ido dando pistas, también está preparándose para la apertura de su nueva sala de Agave Beauty Bar en otra parte de Miami. Su salón de belleza es todo un éxito y en breve se duplicará con su nuevo negocio hermano. Ese es el mensaje más importante que Gaby no para de transmitir, por encima de todo lo demás. "Siempre lo digo, llénense de metas, llénense de sueños.... Enamórense de lo que hacen, tengan una ilusión todos los días... Así van a ser felices", dice uno de los muchos y motivadores mensajes que comparte en sus redes para esa comunidad que, solo en Instagram, roza los 13 millones de seguidores. La sonrisa y sus ganas son las grandes armas de la artista, más imparable que nunca.

