Gaby Espino comparte lo que más le gusta de Jaime Mayol Gaby compartió sus planes para estas fiestas ¿y con Jaime? By Nohelia Castro Gaby Espino acompañó a su supuesta pareja, Jaime Mayol, a un concurso de preparación de coquito en el restaurante puertorriqueño La placita, propiedad de Julián Gil. La venezolana no paró de animarlo y de grabarlo con su teléfono para promoverlo en redes sociales. Al término del concurso, Gaby compartió sus planes para estas fiestas ¿y con Jaime? Image zoom Gaby Espino junto a Jaime Mayol en el restaurante 'La Placita' ¿Cuáles son tus planes para Navidad?

“Mis planes para Navidad: Me voy a Nueva York con mis hijos a pasarla unos días, a ir a ver unas obras de teatro, a patinar en el Rockefeller Center. Siempre nos vamos en diciembre unos días, y luego venimos el 23 a Miami para pasar el 24 y el día de Navidad aquí en casa, esperando a Santa Claus en familia”, dijo la actriz a MezcalTV. “[En] el fin de año los niños están con su papá [Jencarlos Canela] y todavía no sé qué voy [a] hacer, estoy decidiendo a ver qué voy hacer”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué proyectos tienes para el 2020?

“Proyectos hay muchos. Sigo con Telemundo, si Dios quiere hay un programa por ahí, un reality. Hay varias cosas andando, pero no puedo decir mucho y series yo creo que a mitad de año, el segundo semestre del año ya podré estar haciendo del área de actuación”. Image zoom ¿Qué es lo que más te gusta de Jaime Mayol?

