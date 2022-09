Gaby Espino presentó su línea de ropa, Rita Ora en diminuto bikini y más fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gaby Espino presenta su nueva línea de ropa en colaboración con la marca Peace Love World, de la cubana Alina Villasante Credit: Mezcalent Te mostramos las mejores fotos de los famosos en su vida cotidiana ¡Míralos! Empezar galería Gaby Espino Gaby Espino presenta su nueva línea de ropa en colaboración con la marca Peace Love World, de la cubana Alina Villasante Credit: Mezcalent La artista venezolana presentó su nueva línea de ropa en colaboración con la marca Peace Love World, de la cubana Alina Villasante, para el mercado latino donde fue acompañada por amigas como Pamela Silva. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Rita Ora Rita Ora se sumerge en las aguas de Río de Janeiro mostrando su cuerpazo en bikini Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La cantante aprovechó las altas temperaturas en Río de Janeiro para darse un chapuzón en la playa. 2 de 7 Ver Todo Marcus Ornellas Marcus Ornellas y Consuelo Duval protagonizan la nueva temporada de la obra "Por Qué Los Hombres Aman A Las Cabronas" Credit: Mezcalent El protagonista de Mujer de nadie (Univision) muerto de la risa junto a Consuelo Duval durante la presentación de la nueva temporada de la obra Por qué los hombres aman a las cabronas, en la capital mexicana. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Becky G Becky G asiste al desfile de Carolina Herrera en el Hotel Plaza de Nueva York Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group Así de risueña se dejó ver la intérprete de "Sin pijama" a su llegada al desfile de Carolina Herrera en el Hotel Plaza de Nueva York. 4 de 7 Ver Todo Mario Domm noche de apertura de Halloween Horror Nights 2022 en Universal Studios Hollywood. Credit: Jon Kopaloff/Getty Images for Universal Studios Hollywood El cantante mexicano dijo presente a la noche de apertura de Halloween Horror Nights 2022, en Universal Studios Hollywood. 5 de 7 Ver Todo Carlos Alcaraz El pasado 11 de septiembre a las 10:30 Carlitos Alcaraz, campeón del US OPEN, visitó Mission Ceviche, un restaurante Peruano de la guía Michelin a celebrar su gran victoria con su equipo. Credit: Oriana Rivera El campeón del US Open 2022 visitó el restaurante peruano Mission Ceviche para celebrar su gran victoria con su equipo. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Georgina Rodríguez Georgina Rodríguez la novia de Christiano Ronaldo sale de un salon de uñas en Chesire Inglaterra Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group La modelo y novia de la estrella del Manchester United, Cristiano Ronaldo, fue vista saliendo de un salon de uñas. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

