Exclusiva: Gaby Espino comparte consejos de belleza y lecciones de vida La actriz venezolana Gaby Espino comparte con nuestra directora de moda y belleza Kika Rocha sus consejos para lucir y sentirse radiante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Espino Credit: @ciroinfocus / Ciro Gutiérrez Gaby Espino habló con nuestra directora de moda y belleza Kika Rocha durante el evento Poderosas Live! en el James L. Knight Center del downtown de Miami. La actriz venezolana confiesa que la pausa que trajo la pandemia tuvo su lado bondadoso. "Hay que sacarle siempre lo positivo a todas las situaciones, tenemos claro que no todo está bajo nuestro control, no todo está en nuestras manos. Lo único que tenemos en nuestras manos es la forma en que reaccionamos ante cada situación que vivimos y la situación que vivimos el mundo entero no fue nada fácil", reflexiona sobre la pandemia del coronavirus. "Había que buscarle la parte positiva y lo positivo era ¿qué necesito yo en este momento? Tengo el tiempo, estoy en mi casa, estoy con mi familia' y realmente fue super beneficioso para mí", dice la madre de Nickolás y Oriana. La estrella de telenovelas como Más sabe el diablo, Señora Acero y La suerte de Loli también compartió un poderoso secreto de belleza. "Si tienen una fiesta, una cita amorosa o algo importante, van a agarrar un envase. Hacen manzanilla con agua, lo colocan ahí, le ponen mucho hielo y van a meter la cara el mayor tiempo que puedan aguantar, los segundos que puedan, sacan su carita y la vuelven a meter. Esto hace un efecto maravilloso de lifting, el frío del hielo desinflama y te pone radiante". Gaby Espino Kika Rocha Credit: @ciroinfocus / Ciro Gutiérrez Espino habló de su evolución espiritual. "Siento que hubo un antes y un después de esta pandemia porque fue el momento en que yo tuve tiempo para reconectar conmigo", reconoce. "El día a día nos hace de pronto desviarnos un poco y lo importante es volver. Me di cuenta que era fácil volver y que a pesar de que yo tuviera muchísimo trabajo —y que de repente a veces me salía del carril y no estaba muy enfocada en mí y en mi camino espiritual— ahora estoy meditando, me fui a hacer un taller de 10 días, me dediqué el tiempo". Un consejo de vida que compartió Espino es que "todo comienza desde el amor propio. Dedíquense tiempo, ámense, respétense, y hagan lo que realmente los hace felices. Todo lo demás viene por añadidura". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kika Rocha Gaby Espino Credit: @ciroinfocus / Ciro Gutiérrez La actriz, quien es embajadora de Neutrogena, también moderó un taller de belleza junto a la doctora Bertha Baum y la científica Kenia Bido Baez, quienes ofrecieron consejos para lograr una piel radiante.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: Gaby Espino comparte consejos de belleza y lecciones de vida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.