Gaby Espino y Jencarlos Canela celebran junto con sus respectivas parejas el cumpleaños del fruto de su amor Nickolas, el hijo de Gaby y Jencarlos, cumplió el pasado fin de semana 10 años de vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Espino Fiesta de cumpleaños del hijo de Gaby Espino y Jencarlos Canela | Credit: Instagram Cuando en agosto de 2014 Gaby Espino y Jencarlos Canela anunciaron su separación a través de un comunicado que compartieron en las redes sociales ambos se encargaron de dejar una cosa bien clara: "No nos estamos separando porque cuando hay familia esa palabra no existe. Simplemente estamos decidiendo ser mejores amigos y seguir adelante", aclararon. La actriz venezolana y su ex han demostrado con su ejemplo a lo largo de los últimos años que sus palabras eran completamente ciertas ya que, 8 años después, ambos siguen manteniendo una excelente relación de amistad por el bienestar de su retoño, Nickolas Canela. Precisamente, como la familia que formarán siempre, Gaby y Jencarlos volvieron a reunirse este fin de semana en la casa de la actriz, como lo llevan haciendo desde su separación, para celebrar juntos con una gran fiesta el cumpleaños número 10 del fruto de su amor. Gaby Espino Cumpleaños de Nickolas, hijo de Gaby Espino y Jencarlos Canela | Credit: Instagram "Mi mejor amigo está de cumpleaños hoy. Te amo mucho bro", escribió a través de su cuenta de Instagram el actor y cantante, quien protagonizó exitosas telenovelas de Telemundo como Pasión prohibida y Más sabe el diablo, donde curiosamente surgió su historia de amor con Gaby. Gaby Espino Gaby Espino, su hija Oriana y Jencarlos celebran el décimo cumpleaños de Nickolas | Credit: Instagram Aunque suele ser muy discreta con todo lo que respecta a su vida como mamá, Gaby compartió este domingo varias historias en Instagram en las que se le puede ver celebrando el cumpleaños de su retoño. En una de esas instantáneas la actriz presume de la compañía de su novio, Miguel Mawad, quien por supuesto estuvo presente en la fiesta acompañando a Gaby en este día tan importante. Gaby Espino Gaby Espino y su novio en la fiesta de cumpleaños de su hijo | Credit: Instagram Gaby Espino Quien tampoco quiso perderse la fiesta fue Danna Hernández, la pareja de Jencarlos, quien posó junto a su novio, Gaby y los hijos de la actriz en uno de los momentos clave de la celebración. Gaby Espino Gaby Espino y Jencarlos Canela con sus respectivas parejas celebrando junto a Oriana el cumpleaños de Nickolas | Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El único que se apuntó a correr 3 millas conmigo en la playa. Feliz décimo cumpleaños amigo", escribió la Miss Puerto Rico 2017 como mensaje de felicitación para el menor en sus redes sociales.

