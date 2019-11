Gaby Espino y Jaime Mayol vuelven a dejarse ver juntos La hermana de Gaby, Andreina Espino, compartió una imagen a través de sus redes sociales en la que la actriz venezolana y el presentador puertorriqueño posan nuevamente juntos en otro evento familiar, esta vez acompañados por dos los hijos de Espino. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cada vez está siendo más habitual ver nuevamente juntos a Gaby Espino y Jaime Mayol. Si hace unos días la reconocida actriz venezolana y el presentador puertorriqueño acudían al baby shower de una prima de Gaby, esta vez ha sido otro evento familiar el que los ha vuelto a unir: la revelación del sexo del bebé que espera la hermana Espino, Andreina. "Pasamos una tarde familiar muy unida y todo quedó espectacular gracias a un grupo de personas a quien siempre les confío todas mis fiestas porque son los mejores", escribió la hermana de Gaby a través de Instagram junto a una serie de imágenes del evento. Precisamente entre esas instantáneas que publicó la especialista en marketing digital en sus redes sociales se encuentra una en la que Gaby y Jaime posan de nueva cuenta juntos. A diferencia de la anterior imagen que se filtró en las redes, en esta ocasión, además de otros familiares de Espino, también aparecen los dos hijos de la protagonista de exitosas telenovelas como Más sabe el diablo y Santa diabla, Oriana y Nickolas. Curiosamente, en la imagen se puede ver a Jaime cargando en sus brazos a Nickolas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue en agosto de este año cuando una fuente cercana a Gaby contó en exclusiva a People en Español que hacía meses que la actriz y el presentador habían concluido su noviazgo. "Gaby y él no están juntos desde hace muchos, pero muchos meses", aseguró. Las recientes imágenes que se han compartido de ambos juntos en redes; sin embargo, dan a entender que podrían haber retomado su romance o cuando menos que sigue existiendo una hermosa relación de amistad entre ambos. Advertisement

