Gaby Espino y Jaime Mayol reaparecen juntos en un evento familiar La actriz venezolana y el presentador puertorriqueño concluyeron meses atrás su romance, sin embargo, el pasado fin de semana se dejaron ver juntos en Miami. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En agosto de este año una fuente cercana a la actriz venezolana contaba en exclusiva a People en Español que Gaby Espino y Jaime Mayol habían concluido su historia de amor. "Gaby y él no están juntos desde hace muchos, pero muchos meses", aseguraba entonces la fuente. La relación entre ambos; sin embargo, no parece que haya llegado a su fin, al menos no a nivel de amistad. Tres meses después de haberse hecho oficial la ruptura, la protagonista de exitosas telenovelas de Telemundo como Más sabe el diablo y Santa diabla y el presentador puertorriqueño se dejaron ver juntos el pasado fin de semana durante la celebración del baby shower de un familiar de Gaby. Siempre discretos con todo lo que tiene que ver con su vida privada, ni Espino ni Mayol dieron señales a través de las redes de que estuvieran juntos; sin embargo, las fotos y vídeos que compartieron algunos de los asistentes al evento terminaron por delatarlos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En esta imagen, que publicó en Instagram uno de los invitados al baby shower y que posteriormente publicaron varios clubs de fans de la estrella venezolana, se puede ver a la pareja posando para la foto en compañía de varios familiares de Gaby, entre ellos su hermana Andreina y su hijo Nickolás. La imagen por sí sola no confirma que la actriz y el presentador hayan vuelto a darse una oportunidad en el amor, pero sí evidencia como mínimo la excelente relación que sigue existiendo a día de hoy entre ambos y que daría validez a lo que nos reveló meses atrás la fuente. "Ellos son muy buenos amigos. Se siguen llevando muy bien", llegó a asegurar la fuente. Fue el pasado mes de febrero cuando Gaby y Jaime se dejaron ver juntos por última vez a través de las redes sociales. "Por más risas y momentos inolvidables. Te amo baby. ¡Happy Valentines!", escribía Mayol junto a una romántica foto de la pareja. ¿Será que retomaron su romance o simplemente son solo buenos amigos? ¡El tiempo lo dirá! Advertisement

Close Share options

Close View image Gaby Espino y Jaime Mayol reaparecen juntos en un evento familiar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.