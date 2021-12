Gaby Espino inunda sus redes de fotos con su novio y reacciona así al aluvión de críticas Cansada de los improperios contra ella y su pareja, la actriz y empresaria ha tomado una decisión tajante, además de presumir su amor más que nunca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuanto más dicen y opinan, con más orgullo presume Gaby Espino a su pareja, Miguel Mawad. Desde que los enamorados dieran a conocer su romance en la alfombra roja de los Billboard Latino, no todo han sido flores para los tortolitos, pero ellos no permiten que les afecte. Las críticas al empresario venezolano por informaciones infundadas sobre su vida y su pasado han dado lugar a fuertes críticas contra su persona y, por tanto, contra la de su actual pareja, la también empresaria. Cansada de los dimes y diretes, la feliz mamá de dos ha tomado una drástica decisión. Mejor dicho, dos. La primera es gritar aún más si cabe su amor a los cuatro vientos con un sinfín de fotos al lado de su enamorado. "Contigo", lee una de ellas. ¿Y cuál ha sido la segunda? Pues restringir todos los comentarios sobre las fotos en las que salen ambos. Mientras que en el resto de publicaciones sí permite que la gente interactúe, no es el caso de las imágenes en las que ambos disfrutan de su amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para no dar espacio a las faltas de respeto y escritos fuera de lugar, la artista ha preferido eliminar esa opción y evitar que nadie pueda opinar de lo que desconoce. Look del día, Gaby Espino Credit: Instagram/Gaby Espino Digan lo que digan, la intérprete de La suerte de Loli ha seguido presumiendo su relación con románticas imágenes de la feliz pareja que derrocha puro amor y dicha. El pasado 15 de noviembre Gaby cumplía 44 años en mejor forma física que nunca y con una sonrisa plena. Un día muy especial en el que mostró su nuevo tatuaje que dice "Certeza absoluta". Un mensaje directo de esta mujer de armas tomar que tiene claro lo que quiere, le pese a quien le pese. ¡Felicidades y qué viva el amor!

