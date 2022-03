Hijo de Gaby Espino se cuela en su directo ¡y se convierte en el gran protagonista! Mientras la actriz y empresaria venezolana compartía una amena charla con su público junto a Alejandro Chabán sobre hábitos alimenticios saludables, Nickolas, de 10 años, intervino con en él de forma inesperada y se robó todas las miradas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sus hijos son para Gaby Espino el motor de su vida y de sus días. Y aunque de vez en cuando los presume en las redes, principalmente en fechas destacadas como cumpleaños, es una mamá protectora de sus polluelos a los que intenta no mostrar demasiado. Tanto Oriana, como el benjamín, Nickolas, están bastante ajenos a la exposición social con el fin de preservar su privacidad a tan temprana edad. Sin embargo, algo muy curioso, divertido e inesperado sucedió en estos días cuando la actriz venezolana hacía un directo en Instagram. Acompañada de su amigo Alejandro Chabán y cabeza detrás de una forma de vida saludable con los productos y el reto de su empresa Yes You Can, ambos compartieron tips de comidas y alimentos que ayudan no solo a bajar de peso, sino sobre todo a mantenerse. Gaby Espino y su hijo Nick Credit: Instagram / Gaby Espino Fue precisamente en este en vivo, entre platos exquisitos y propuestas alimenticias ideales para el organismo, que Nickolas, de 10 años hizo su espontánea aparición. El pequeño se coló en plena exposición ante miles de seguidores robándose el show y las miradas de sus participantes. Por un momento, el ya no tan chiquitín fue el centro la charla al demostrar un carisma y una maravillosa actitud ante la temática tratada. Su mamá, risueña y de lo más cariñosa con él, lejos de pedirle que se fuera, le incluyó en la charla y compartió con el público cómo es su hijo. "Es importantísimo educar a los niños desde chiquitos con toda la parte de nutrición saludable", explicaba Gaby mientras su chico le hacía un petición. "¿Qué quieres?", le preguntó ella. El jovencito quería probar una de las barras de chocolate proteicas tan famosas de la línea de alimentos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Y quedó encantado! Un snack con sabor a chocolate pero sin los niveles de grasas y colesterol de otros productos de bollería industrial. "Nickolas es muy enfocado en eso... Me dice, 'quiero comer saludable, no me metas nada de azúcar en la lonchera', él come muchísima fruta... así que buscar sustitutos como este (ayuda). Lo importante es que coman saludable para evitar enfermedades.'", explica la artista mientras acaricia a su consentido. Gaby Espino Credit: @ciroinfocus / Ciro Gutiérrez Además de comer sano, también confesaron en el directo que al hijo de Jencarlos Canela le encanta hacer ejercicio y deporte, como a su mami, y que ya está construyendo su musculatura. Como dice el refrán, de tal palo tal astilla. Esta es una prueba de que lo que los pequeños ven en casa y de lo que se empapan terminan siendo también sus hábitos y costumbres. Y los hijos de Gaby ven en ella a una mujer ejemplar y cumplidora de sus metas.

