Gaby Espino: "Mi hija es muy afortunada porque tiene dos papás que la aman y la adoran" Aunque se separaron en 2014 cuando su hijo Nickolas tenía 2 años, la actriz venezolana reveló en la docuserie Mi vida de Canela.TV que Jencarlos Canela se convirtió también en "papá real" de Oriana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Espino siempre ha mantenido una excelente relación con sus exparejas, especialmente con Cristóbal Lander y Jencarlos Canela, padres de sus 2 hijos: Oriana y Nickolas. La actriz venezolana habló a corazón abierto sobre este tema en el episodio que protagoniza para la docuserie Mi vida, que se estrenó este jueves a través del servicio de streaming Canela.TV. "[Con Cristóbal] estuvimos juntos unos 4 o 5 años de novio, luego nos casamos y duramos muy poquito, pero realmente fue una relación hermosa que recuerdo además con muchísimo amor. Es de las mejores relaciones que he tenido", reconoció la también conductora, empresaria e influencer. "Fuimos muy amigos y me dejó una de las cosas más bellas que es mi hija". Gaby Espino Gaby Espino y Cristóbal Lander en 2007 en un evento | Credit: Rodrigo Varela/WireImage Espino, quien supera los 10 millones de seguidores en Instagram, también habló maravillas de Jencarlos Canela, el padre de su hijo menor, a quien conoció mientras grababa en 2009 para Telemundo la exitosa telenovela Más sabe el diablo. La actriz destacó del cantante de origen cubano lo buen padre que es, no solamente con Nickolas, sino también con Oriana. "Él se convirtió en el papá de mi hija. Mi hija es muy afortunada y tiene dos papás que la aman y la adoran. Y Jencarlos ha sido un papá maravilloso porque se convirtió realmente en un papá real de Oriana. Cristóbal por supuesto está presente, por eso digo que tiene sus dos papás", señaló. Jencarlos Canela Jencarlos Canela y Oriana | Credit: Instagram Jencarlos Canela "Durante todos estos años, a pesar de que nosotros nos separamos cuando Nickolas tenía 2 años, él siempre ha sido un papá superpresente y siempre he contado con él y se puso su camisa de papá realmente con Oriana y tú hablas con él y son sus dos hijos, entonces eso ha sido muy bonito y viene muy de la mano con lo que yo viví, o sea con esa bonita relación a pesar de una separación", compartió la protagonista de exitosas telenovelas. Gaby Espino como mamá La actriz contó en el documental que desde siempre supo que quería ser mamá. "Ese ha sido mi gran proyecto de vida y algo que siempre tuve claro", aseveró. "Yo soy mamá, mamá, tengo un equipo por supuesto que me apoya y que me ayuda porque si no no podría hacer tantas cosas, pero soy mamá que me gusta estar, o sea soy mamá presente full". Gaby Espino Gaby Espino y sus hijos | Credit: Instagram Gaby Espino Nickolas Espino definió a su hijo menor como "un niño superactivo". "Ahí me toca así ponerme patines, bicicleta… Con él me activo y salgo a la calle a hacer deportes y cosas y juego basket con él y le encanta ir a la playa y montar moto de agua". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Oriana Su primogénita, en cambio, "es mucho más tranquila". "Oriana es superbuena niña, la verdad yo la veo y yo digo no te quejes Gaby porque tú eras peor", reveló entre risas. "Ahorita está en una etapa que un día está superconversadora y me cuenta todos los chismes de las amigas y sé todo y un día no me habla, pero bueno es hormonal y ya todas las mamás nos hablamos y dicen 'no te sientas mal, estoy pasando por lo mismo, no pasa nada'. La preadolescencia es dura. Pero compartimos cosas que nos gustan. Nos gusta ir a la playa, ahorita ella está como en la etapa del shopping, ya está yendo a fiestecitas, a 15 años. Es esa etapa que compartimos de pronto ir a comprar maquillaje porque le gusta el maquillaje o ropa y compartimos esas cosas de mujeres que es chévere también crear un espacio entre mamá e hija".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gaby Espino: "Mi hija es muy afortunada porque tiene dos papás que la aman y la adoran"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.