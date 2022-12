¡La preciosa boda de la hermana pequeña de Gaby Espino! La benjamina de la familia, Nelly Guinand, se casó en un enlace de ensueño en Miami. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2022 no podría acabar mejor para Gaby Espino y su bella familia. En esta ocasión, su hermana pequeña, Nelly Guinand, cierra el año con una celebración por todo lo alto: su boda con Pablo Centineo. La parejita se unía en matrimonio este miércoles bajo el sol de Miami y, sobre todo, con muchas ganas de divertirse y disfrutar a lo grande. La actriz venezolana se encargó de mostrar algunos de los momentos más emotivos y especiales de una ceremonia donde se bailó y hasta altas horas de la madrugada. Gaby Espino Gaby Espino y sus hermanas Andreína y Nelly | Credit: Instagram Gaby Espino A través de sus redes sociales, tanto Gaby como su otra hermana, Andreína Espino, hicieron cómplices a sus seguidores de este acontecimiento familiar. Entre los invitados, no faltó Jencarlos Canela, expareja de la empresaria y padre de su hijo Nickolás, quien siempre se ha mantenido muy unido tanto a ella como al resto de la familia. Boda hermana Gaby Espino Los novios, Nelly y Pablo | Credit: IG/Gaby Espino Gaby Espino y su hermana Nelly Gaby Espino y su hermana Nelly | Credit: IG/Gaby Espino La novia deslumbró con un moderno traje de novia de encaje hasta la rodilla, con transparencias y flecos al puro estilo años 60. Por su parte, Gaby eligió un original a la vez que cómodo y moderno conjunto de dos piezas que pronunciaba su espectacular figura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus hijos también disfrutaron de esta fiesta, celebrada en el precioso jardín de su casa, junto al resto de la familia, y así se pudo ver en las diferentes publicaciones que algunos de ellos mostraron en las redes. Además, volvió a sentirse la buena sintonía de Jencarlos con Oriana, la hija mayor de Gaby. Por su parte, su hijo con la artista dejó al descubierto sus dotes en la mesa de mezclas, desde la cual puso algunos de los temas que amenizaron la pista, siempre bajo la supervisión del Dj, de la fiesta. Nickolás, hijo de Gaby Espino Nickolás, el hijo de Gaby Espino y Jencarlos Canela | Credit: IG/Jencarlos Canela Una fiesta donde reinó el amor y la alegría de principio a fin.

