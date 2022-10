¡La hermana de Gaby Espino es toda una estrella en las redes sociales! Al igual que su hermana, Andreína Espino arrasa, pero en un campo muy distinto. La comunicadora acapara todas las miradas y triunfa por todo lo alto por esta razón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El apellido Espino parece sinónimo de éxito. Y así mismo lo han demostrado dos mujeres que lo llevan con todo el orgullo: Gaby y Andreína Espino. De la actriz venezolana se conoce su larga trayectoria en series de televisión y de su gran éxito como empresaria. Creadora del Agave Beauty Bar, su centro de belleza en Miami, y de un nuevo emprendimiento que tiene entre manos, la artista y feliz mamá es toda una cumplidora de sueños gracias al esfuerzo y trabajo que pone. Su hermana Andreína no se queda atrás. La comunicadora, experta en marketing, se ha convertido en toda una estrella en las redes. Pero, lejos de lograrlo con llamativos reels o videos que se hacen virales, ha sido otra razón la que le ha llevado a convertirse en todo un referente en ellas. Andreína y Gaby Espino Andreína y Gaby Espino | Credit: Andreína Espino/IG Desde el otro lado del teléfono, la hermana de Gaby se encarga de asesorar, comunicar e informar de la última hora de las redes, de las cuales enseña cómo sacarles el mejor partido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también emprendedora da cursos y ofrece servicios para que las personas puedan hacer un mejor y más rentable uso de las redes, lograr más visualizaciones y optimizar sus perfiles personales o de empresa. De hecho, el próximo 28 de octubre ha puesto a disposición del público la posibilidad de atender a un curso de Tik Tok online para negocios. La plataforma de moda está en su mejor momento y Andreína conoce todas las herramientas para exprimirla al máximo. Además de triunfar como experta y hacer brillar a los demás en ellas, la empresaria también ha logrado alcanzar el éxito en lo personal. Sin duda, el logro más importante por encima de todos los demás. La feliz esposa y mamá de dos combina ambas facetas con la mejor de las sonrisas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡La hermana de Gaby Espino es toda una estrella en las redes sociales!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.