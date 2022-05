¡Gaby Espino hace romántico anuncio con su novio! "Hoy es un día muy especial" Muy cautelosa con lo que publica sobre su relación con Miguel Mawad, en esta ocasión, la actriz gritó a los cuatro vientos su amor en un mensaje lleno de romanticismo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay algo que cuida Gaby Espino con todas sus fuerzas es su familia y todo lo que tenga que ver con su vida privada. Polémicas fuera. Por eso tiende a publicar poco, o casi nada, en lo relacionado con sus amores. Pero esta era una ocasión digna de celebrar y así mismo lo hizo. La actriz de La suerte de Loli se vistió en sus mejores galas y compartió unas fotos de lo más románticas con su novio, Miguel Mawad. El motivo lo merecía. A través de su perfil de Instagram, la también empresaria de éxito quiso dedicarle estas palabras a su pareja, una declaración de amor en toda regla. "Hoy es un día especial, chico cumpleañero, te amo", expresó junto a estas dos imágenes cargadas de romanticismo de la pareja de tortolitos. Un estado de dicha que confirma que Gaby atraviesa uno de los mejores momentos de su vida, en lo personal y laboral. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque la actriz de 44 años dio este paso de compartir esta escena tan amorosa, lo que sí no permitió fue que la gente pudiera comentar al respecto anulando la posibilidad de responder a la publicación. Cuando su romance salió a la luz hace casi un año, las críticas hacia su pareja se dispararon. La vida de Miguel y su pasado empezaron a ser cuestionados y por eso Gaby no dio pie a que se le siguiera atacando. Gaby Espino Gaby Espino y su novio en la fiesta de cumpleaños de su hijo | Credit: Instagram Gaby Espino A pesar de los dimes y diretes, Gaby ha apostado por su relación sin importarle el qué dirán. Y aunque sus publicaciones juntas son contadas, cuando lo hacen es a lo grande para gritarle al mundo su gran amor.

