¡Gaby Espino comparte la mejor de las noticias! "Hoy comienza otro sueño" ¡La actriz y empresaria lo hace de nuevo! Después de mucho esfuerzo e ilusión invertidas, volvió a sorprender con este anuncio. "Qué satisfacción tan grande se siente". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay algo que representa con todas las letras a Gaby Espino son los sueños cumplidos. Y no solo porque termina haciéndolos realidad, sino por todo el empeño, ilusión y esfuerzo que le pone para que se materialicen. La actriz acaba de mostrar con la alegría de quienes hacen lo que les produce dicha una nueva meta lograda que supone un gran paso para ella. A través de un video muy emotivo en sus redes, la venezolana hizo partícipes a sus casi 13 millones de seguidores en Instagram de su nueva puesta en escena. Gaby Espino Gaby Espino | Credit: Mezcalent "¡Hoy comienza otro sueño! Qué satisfacción tan grande se siente, al despertarme todos los días con nuevas metas, con ilusión y con ganas de lograr tantas cosas. Ver cómo voy cumpliendo uno a uno mis sueños, ¡con mi propio esfuerzo!", expresó encantada mientras mostraba el espacio donde se está cocinando todo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un mensaje que fue aplaudido y respondido por amigos de profesión y fans de toda la vida, quienes reconocieron el tesón y la entrega de Gaby en todo lo que hace. "Ya les iré contando de qué se trata! Por ahora solo les puedo decir q me siento ¡muyyyy felizzzzz y agradecida! ¡Sueñennn! ¡Llénense de metas y propósitos! Y salgan a luchar por todo lo q desean. De eso realmente se trata la vida", compartió dichosa. Después de triunfar como actriz y protagonizar algunos de los títulos de telenovelas más importantes en televisión, se estrenó como empresaria y dio en el clavo. Hoy, su espacio de belleza Agave Beauty Bar, es todo un referente en Miami. Recientemente la también exitosa empresaria presentó su nueva línea de ropa en colaboración con la marca Peace Love World, de la cubana Alina Villasante, para el mercado latino. Y ahora suma otro nuevo proyecto del que tan solo ha ofrecido un aperitivo, pero que promete volver a ser algo a lo grande. ¡Muchas felicidades!

