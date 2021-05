Gaby Espino hace frente a críticas sobre su delgada figura La actriz venezolana expresó este lunes a través de sus historias de Instagram su firme postura sobre los comentarios que ha recibido alrededor de su físico. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay una celebridad que ha impactado con el cambio físico que ha experimentado durante los últimos meses esa ha sido Gaby Espino. Aunque siempre ha tenido un físico envidiable, la guapa actriz venezolana luce de un tiempo para acá una figura mucho más definida y delgada fruto de su constancia con el ejercicio físico y la cuidada alimentación que está llevando. La que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Más sabe el diablo daba muestra de ello recientemente con unas imágenes que publicó en Instagram en las que aparece en bikini. La delgada figura que luce la también empresaria en las instantáneas no pasó desapercibida entre sus seguidores, llegando a recibir tanto piropos como mensajes de preocupación. "¿Por qué tanta delgadez?", "Ella es un mujerón, tremenda actriz, pero está muy delgada" o "No adelgaces más por favor"", se puede leer entre los comentarios que recibió la publicación. Gaby Espino Gaby Espino | Credit: Instagram Gaby Espino; Mezcalent Siempre activa en las redes sociales, Gaby expresó este lunes en sus historias de Instagram su firme postura sobre los comentarios que ha recibido alrededor de su físico. "A mí me gusta estar delgada, me gusta, así me gusto, siento que estoy en mi mejor momento, me siento saludable, me siento liviana, me siento feliz. Pero eso es cuestión de gustos. Lo más importante es estar saludable, hacerlo por salud y porque te gusta porque te amas así", dejó claro la actriz, quien cuenta con más de 11 millones de seguidores solo en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Espino señaló que nunca llueve a gusto de todos y lo más importante es cómo ella se sienta. "Mucha gente [dice]: 'No, que estás muy flaca'. Pero cuando uno está gordo está muy gordo, cuando uno está flaco está muy flaco y aquí no importa eso. Aquí lo que importa es lo que tú sientas, o sea cómo tú te veas y cómo tú te gustes, así que no le paren bola a nadie".

