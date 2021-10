Gaby Espino grita su amor a los cuatro vientos en su video más romántico Con una sonrisa de oreja a oreja, la actriz venezolana compartió en sus redes un momento de lo más cómplice con su pareja, Miguel Mawad. ¡Cuánto amor! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde su sorpresiva aparición junto a Miguel Mawad en la alfombra roja de los premios Billboard Latino, Gaby Espino ha presumido su amor junto al venezolano con la más radiante de sus sonrisas. De eso se trata estar enamorado, de ser feliz y derrochar alegría. Dos sentimientos que la actriz no puede ni quiere ocultar. Sus seguidores en las redes han vuelto a ser testigos del gran amor que se tiene la parejita con una cariñosa escena de ambos este fin de semana. Música, diversión, buena onda y pura química han sido los protagonistas de esta historia de ambos en Instagram que la también empresaria ha publicado en su perfil. Gaby Espino Gaby Espino y su novio Miguel Mawad | Credit: IG/Gaby Espino Gaby Espino Gaby Espino y su novio | Credit: IG/Gaby Espino La parejita disfrutó de la noche de este sábado con música, risas y pura diversión en su compañía. Unas imágenes que confirman este noviazgo que saltó a la luz hace apenas unas semanas y que parece que va viento en popa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gaby ha vuelto a dar una oportunidad al amor tras su noviazgo con el presentador puertorriqueño Jaime Mayol. Su actual pareja es venezolano y también vive en la ciudad de Miami. Gaby Espino Gaby Espino y su novio Miguel Mawad en los Premios Billboard | Credit: Photo © 2021 Manny Hernandez/The Grosby Group Coral Gables, FL Para la artista este es un gran momento no solo en lo personal. Profesionalmente está entregada, además de a sus proyectos actorales, a su nuevo emprendimiento Agave Beauty Bar, su centro de belleza que ya es todo un éxito. Una etapa fabulosa en lo laboral que aderezada con amor siempre se vive con más entusiasmo. ¡Felicidades Gaby!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gaby Espino grita su amor a los cuatro vientos en su video más romántico

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.