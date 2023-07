Gaby Espino comparte difícil momento: "En mi vida había pasado por algo así mi cuerpo" "No me siento bien". La actriz y empresaria contó el complicado episodio vivido hace unas semanas y que le está afectando en términos de salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Espino es la personificación del positivismo. Siempre tiene una palabra bonita para cada momento y así trata de transmitirlo a sus más de 13.5 millones de seguidores en Instagram. Sin embargo, este fin de semana la actriz venezolana, recién llegada de sus vacaciones donde lució bikinazo, compartía un delicado proceso que le ha tocado atravesar en términos de salud. Afortunadamente, ya tomó acción, pero ha sido un susto del que todavía se está recuperando. Fue ella misma quien, desde la clínica donde le atienden, contó el accidente que vivió en su casa y que está pasando factura en su cuerpo. Gaby Espino Gaby Espino comparte la fuerte caída que tuvo | Credit: (Photo by Jim Spellman/WireImage) "Yo estaba en mi casa, iba a salir, iba a bajar por las escaleras de la casa y me resbalé horrible. Tenía unas sandalias nuevas lisitas por abajo y me resbalé. La caída es tan fuerte, quedó grabada en las cámaras de seguridad", dijo la feliz mamá de Oriana, quien celebró su 15 cumpleaños en los pasados días. Aunque pensó que se había fracturado la cadera, no fue así, y Gaby siguió con su vida sin ir al médico. Tres semanas después, su cuerpo está hablando y resintiéndose del durísimo golpe sufrido. "Mi cuerpo me pasó factura y he debido tomar acción hace tres semanas", añadió. En estos momentos está tomando unas terapias para recuperarse que le ayudan, pero reconoce no sentirse del todo bien. Gaby Espino Gaby Espino habla de su aparatosa caída | Credit: IG/Gaby Espino SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nunca en mi vida me había caído así, en mi vida había pasado por algo así mi cuerpo... La verdad que no me siento bien, mi cuerpo no está bien después de esa caída, me desajusté toda, estoy muy inflamada. Me caí, volé, me caí y me pegué en la cadera contra la escalera, muy, muy, muy feo", reconoció. Aunque tiene un camino hacia la recuperación y no está siendo fácil, Gaby siempre opta por el optimismo. "Voy a estar bien. Ya tomé acción que eso es lo más importante", concluyó. ¡Pronta recuperación!

